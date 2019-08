Schwerin

Der AfD-Landesverband fordert Schüler auf, Lehrer zu melden, die aus ihrer Sicht gegen das Neutralitätsgebot bei politischer Bildung verstoßen. Auf einer Internet-Unterseite der AfD MV können Probleme über ein Kontaktformular angesprochen werden, sagte AfD-Landessprecher Leif-Erik Holm am Montag bei der Vorstellung des Portals. Die Mitglieder der AfD-Landtagsfraktion würden sich der Themen dann annehmen. Kritiker werfen der Partei vor, Lehrer an den Pranger zu stellen.

AfD-Sprecher Holm warnt vor „Indoktrination“ an Schulen

Holm warnt vor „Indoktrination“ von Schülern an Schulen in MV. Stets werde „gegen rechts“ argumentiert, linker Extremismus dagegen ausgeblendet. Als Beispiele nennen er und Landtagsmitglied Christoph Grimm, dass eine Privatschule in Güstrow die AfD einseitig negativ thematisiert, die frühere Bildungsministerin Birgit Hesse ( SPD) mit ihrem Parteifreund Thomas Beyer im Wismarer Bürgermeisterwahlkampf Schulen besucht habe, die satirische Figur „ Storch Heinar“ der SPD-Jugendorganisation Jusos an Schulen „ein- und ausgeht“. Konkrete Beispiele, bei denen Lehrer in MV politisch einseitig auf Schüler gewirkt hätten, bleibt die AfD allerdings schuldig. Diese gebe es aber in anderen Ländern, so Holm.

Linke: „Aufruf zum Denunziantentum“

„Es geht nicht darum, zu denunzieren“, erklärt Holm. Es gehe um die Einhaltung bestehender Regeln wie des Beutelsbacher Konsenses, wonach Lehrer Schüler mit politischen Botschaften nicht einseitig informieren oder gar beeinflussen dürfen. Sollte etwa ein Lehrer ein T-Shirt mit der Aufschrift „Fuck AfD“ tragen, sei dies ein Verstoß und könne gemeldet werden. Die AfD werde den Vorwurf prüfen und zunächst herausfinden, ob und warum Schulbehörden nicht aktiv geworden seien.

Das Lehrer-Petzportal hatten AfD-Fraktionen in anderen Bundesländern bereits im Herbst 2018 eingeführt. Die Linke kritisiert den Vorstoß in MV scharf: „Unter dem Deckmantel einer ‚neutralen Schule‘ ruft die AfD zum Denunziantentum auf“, erklärt Landtag-Fraktionschefin Simone Oldenburg. „Die Zeiten eines öffentlichen Prangers sind jedoch aus guten Gründen zum Glück seit langem vorbei.“

Ministerin Martin kritisiert „Lehrer-Pranger“

Auch Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) weist den „Lehrer-Pranger“ entschieden zurück. „Aus den Erfahrungen anderer Bundesländer wissen wir, dass ein solcher Lehrer-Pranger den Frieden an den Schulen erheblich gefährdet“, so Martin. Es gebe an Schulen in MV „bewährte Beschwerdewege bei möglichen Verstößen gegen das Neutralitätsgebot“.

Maik Walm, Landesvorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, erklärte im Vorjahr zum Thema: „Wenn eine Partei, die rechte und rechtsradikale Positionen vertritt, sich für die Meinungsfreiheit einsetzt, ist das scheinheilig.“ Es sei Aufgabe von Lehrern, gegen demokratiefeindliche Strömungen Stellung zu beziehen. Das schließe Kritik an der AfD mit ein.

Von Frank Pubantz