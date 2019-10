Schwerin

Die AfD nimmt Shisha-Bars in MV ins Visier: In diesen Bars, in denen Wasserpfeife geraucht werden kann, drohen aus Sicht der Oppositionspartei im Landtag schwere Gesundheitsschäden für Menschen. Da es kein Gesetz gebe, könnten Betreiber von Shisha-Bars in einem „Graubereich“ agieren, heißt es in einem Gesetzen...