Im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP) will Agrarminister Till Backhaus ( SPD) zu ungewöhnlichen Mitteln greifen. MV werde bei der Technik aufrüsten, um die aus Polen und Brandenburg nahende Tierseuche abzuwehren. So sollen künftig Drohnen nach Wildschwein-Kadavern suchen.

Und: Die Landesforst schicke „35 Schützen“ in den Osten des Landes. Hinzu kämen drei Berufsjäger. Mission: das Jagen von Wildschweinen, die die ASP übertragen könnten.

Mittlerweile 20 Fälle in Brandenburg

Nur noch 140 Kilometer ist die Schweinepest von MV entfernt. In Brandenburg seien mittlerweile 20 tote Wildschweine gefunden worden, erklärt Backhaus und malt ein Horrorszenario: Rund 970 Millionen Euro Schaden könnte die Tierseuche in MV pro Jahr bei Schweinehaltern und Co. verursachen. Es müsse alles getan werden, um dies zu verhindern.

Priorität habe jetzt die Fertigstellung eines 1,50 Meter hohen Zaunes an der Grenze zu Polen. Von 63 seien derzeit 25 Kilometer gebaut; die Fertigstellung für Ende November geplant. Als „offene Flanke“ im Schutz vor ASP bezeichnet Backhaus das Stettiner Haff. Denn auch durch das flache Wasser könnten Wildschweine aus Polen nach MV strömen.

Bisher gebe es keinen ASP-Fall im Land. Getestet worden seien 350 Wildscheine sowie Hausschweine in 70 Betrieben.

Backhaus erneuert seine Kritik an Bundesagrarministerin Julia Klöckner ( CDU), die im Kampf gegen die Tierseuche bisher nicht finanziell unterstützt habe. Forderung: Der Bund könnte sich an der „Pürzel-Prämie“ beteiligen. MV zahlt an Jäger für jedes abgeschossene Wildschwein 25 Euro.

