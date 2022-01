Schwerin/Rostock

Braucht MV Polizisten auf Pferden, um Gewalt auf Demonstrationen zu beherrschen? Der Vorschlag von FDP-Politiker David Wulff im Landtag sorgt für Reaktionen.

Wulff regte in einer hitzigen Debatte zum Umgang mit Demos von Gegnern der Corona-Regeln an, eine Reiterstaffel einzusetzen. „So eine berittene Abteilung macht viel her“, so der FDP-Mann. Die CDU war vor drei Jahren schon einmal mit einem solchen Vorstoß gescheitert.

GdP-Chef verlangt mehr Respekt vor Polizisten

Einen Tag nach dem Vorschlag im Landtag hat sich Christian Schumacher, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in MV, immer noch nicht beruhigt. Wulffs „macht viel her“ stößt ihm dabei besonders sauer auf. „Die Anti-Corona-Versammlungen sind keine Happenings oder Straßenpartys. Hier geht es auch nicht darum, ob die Polizei etwas hermacht oder chic aussieht“, so Schumacher.

Die Polizisten würden von einem Teil der Demo-Teilnehmer als Vertreter des Staates und damit als „Feindbild“ gesehen. Für diese Arbeit gebühre den Beamten Respekt. Die Aussagen des FDP-Abgeordneten seien „ein Schlag ins Gesicht aller Kollegen, die Woche für Woche auf den Anti-Corona-Demonstrationen ihre Haut im wahrsten Sinne des Wortes zu Markte tragen“, so der GdP-Chef. Seine Forderung: Es brauche Köpfe, also mehr Beamte, und keine Pferde in der Landespolizei.

CDU sekundiert: Pferde können bei Einsätzen helfen

Dabei sei eine Reiterstaffel eine gute Idee, erklärt Ann Christin von Allwörden, Innenexpertin der CDU im Landtag. „Pferde sind nicht nur imposant und respekteinflößend, sie sind auch Sympathieträger. Entsprechend vielfältig sind die Einsatzmöglichkeiten”, so von Allwörden. Sie hatte eine solche berittene Einheit bereits Ende 2018 ins Spiel gebracht. Der damalige Regierungspartner lehnte jedoch ab: zu teuer.

Auch Innenminister Christian Pegel (SPD) winkt jetzt ab. „Die Neuanschaffung einer Reiterstaffel ist nicht Gegenstand des Koalitionsvertrags“, lässt er eine Sprecherin ausrichten. Zwar hätten Pferde und auch Schutzhunde bei Polizeieinsätzen einen „hohen Einsatzwert“, allerdings liege die Priorität auf der Erhöhung der Anzahl der Polizisten auf 6200. Aktuell sind es gut 5900. Wenn nötig, würden Pferde aus anderen Ländern geholt.

Von Allwörden hält dagegen: „Es kann Sinn machen, als Bundesland eine eigene Reiterstaffel zu unterhalten, zumal das Land ja bereits über ein Gestüt verfügt, das viel Geld kostet und bislang im Wesentlichen das persönliche Steckenpferd von Herrn Backhaus ist.“ Ein Seitenhieb zum Landesgestüt Redefin.

Gute Erfahrungen mit Reiterstaffeln in Hamburg und Hannover

In der Vergangenheit hat MV sich ab und an berittene Polizei aus Nachbarländern geliehen. Hamburg, Niedersachsen oder Berlin haben solche Einheiten. In Hannover und Braunschweig gebe es zwei Staffeln, insgesamt 52 Pferde. Diese würden eingesetzt für berittene Streifen, bei Fußballspielen, Großveranstaltungen, Fahndungen oder der Evakuierung größerer Menschenmengen, so Mareike Fieker, Sprecherin des Innenministeriums in Niedersachsen. „Die Reiterstaffeln verfügen über einen hohen Einsatzwert und tragen zur Steigerung von Bürgernähe und polizeilichem Image bei.“

Auch die Hamburger Polizei nutzt Pferde für den Dienst und setzte sie zuletzt bei Corona-Demos ein. Dort seien es je zehn Pferde und Reiter – mit 270 bis 280 Einsätzen pro Jahr. Der Hamburger Senat preist die Pferde-Polizei als „effektives und Personal sparendes Einsatzmittel“, das eine „hohe Mobilität und Dynamik“ habe und vor allem deeskalierend wirke.

David Wulff (FDP) bleibt bei seinem Vorstoß zu einer Reiterstaffel in MV. Er werde dies erneut im Innenausschuss thematisieren.

