Der Warnstreik der Busfahrer in Mecklenburg-Vorpommern geht in die nächste Runde. Am Donnerstag (30. Januar) wird der Verkehr in Nordwestmecklenburg – inklusive Wismar – lahmgelegt – den ganzen Tag lang. Hier finden Sie alle Informationen. Ähnliche Aktionen drohen auch in anderen Landesteilen.