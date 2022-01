Ahlbeck

Darf ein Hund mit in den Gottesdienst? Mit dieser Frage musste sich vor wenigen Tagen der Ahlbecker Pastor Henning Kiene auseinandersetzen.

Er hat darauf eine klare Antwort: „Wenn es sich um zertifizierte Assistenzhunde nach dem Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, etwa einen Blindenhund, handelt, dann darf das Tier generell mit zum Gottesdienst. Wenn diese Voraussetzung nicht gegeben ist, dann muss man immer die aktuelle Situation vor Ort abwägen.“

Heißt im Klartext: Wenn es keine Beschwerden dagegen gibt und der Hund nicht den Gottesdienst verbellt, lässt sich darüber sprechen. Die Entscheidung liegt aber beim Kirchengemeinderat. Ein Recht, dass ein gut sozialisierter Hund in der Kirche dabei sein darf, gibt es nicht.

Letztere Aussage wiederum verärgert drei Bürger des Seebades Ahlbeck. Denn zum nachmittäglichen Weihnachtsgottesdienst in der Ahlbecker Kirche begehrten zwei Hundebesitzer Einlass. Dabei handelt es sich zum einen um Regina Faerber, eine Buchautorin, die im Seebad jetzt zu Hause ist, und zum anderen um das mit ihr befreundete Ehepaar Gudrun und Jürgen Unger.

Sie beriefen sich auf Pastor Kiene, der schon einmal im vergangenen Sommer gestattet hatte, dass der Cockerspaniel Timna von Regina Faerber mit in die Kirche durfte.

Attest von der Tierärztin

„Zudem besitzt Frau Faerber ein Attest der Tierärztin, wo dem Tier als Begleithund große soziale Kompetenz, ein sehr ruhiges und freundliches Wesen und große Hilfsbereitschaft bestätigt wird. Das Tier ist den ganzen Tag bei ihr, auch bei Buchlesungen wie etwa im Hans-Werner-Richter-Haus. Nie gab es Grund zur Klage“ berichtet Jürgen Unger.

Um so unverständlicher ist ihm, dass sie an der Ahlbecker Kirche schroff abgewiesen wurden und es stattdessen eine Empfehlung für den Open-Air-Gottesdienst mit den Tieren gab. „Wegen des unwirtlichen Wetters und der Tatsache, dass Regina Faerber nicht so lange stehen kann, kam das nicht in Frage“, sagt Unger.

Er wandte sich deshalb mit einer Beschwerde an die Nordkirche. Doch dort sieht man die Sache genau so. „Hund ist eben nicht gleich Hund. Zertifizierte Assistenzhunde werden auch als solche gekennzeichnet“, heißt es.

Da Hund Timna zwar ein gut erzogener und sehr hilfreicher, aber eben kein Assistenzhund im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes sei, bestehe kein Recht auf Mitnahme in den Gottesdienst. Es sei eine Kann-Bestimmung und liege im Entscheidungsbereich des Kirchengemeinderates.

Gemeindekirchenrat hat Hausrecht

„Hier müssten Sie sich an den Kirchengemeinderat wenden und dort eine positive Entscheidung anregen. Dieser ist frei, hier nach dem Hausrecht zu handeln und die Gewährung des Zutritt zu gestatten oder zu verwehren“, schreibt Dr. Lars Emersleben von der Nordkirche an die Ungers. Gleichwohl zeigt er Verständnis, dass sie sehr enttäuscht waren, am Heiligabend an der Kirchentür abgewiesen zu werden.

Pastor Henning Kiene erläutert dazu, dass die Kirchenvorstandsvorsitzende den Hunden den Zutritt verwehrte, weil zum einen das Gotteshaus durch die geltenden Corona-Regelungen bereits voll war. „Platzreservierungen an diesem besonderen Tag wurden nicht vorgenommen“, so der Pastor.

Zum anderen habe es durch mehrere Gottesdienstbesucher bereits an der Eingangstür Beschwerden gegeben. „Beide Tiere waren keine Assistenzhunde. Deshalb hat die Kirchenvorstandsvorsitzende zusammen mit dem Küster auf die Open-Air-Veranstaltung verwiesen, bzw. vorgeschlagen, die Hunde für die Zeit des Gottesdienstes ins Auto zu bringen. Beides wurde nicht akzeptiert“, schildert der Pastor und fügt an: „Der Kirchengemeinderat hat Hausrecht. Das kann man gut finden oder nicht, es ist so.“

Hunde im Gottesdienst sehr selten

Das gilt auch in anderen Kirchen auf Usedom: Der Zinnowitzer Gemeindepädagoge Cord Bollenbach etwa sagt, dass es zwar selten ist, aber schon vorkam, dass Hund und Besitzer im Gottesdienst auftauchten und der Vierbeiner ruckzuck unter der Kirchenbank verschwunden war, wo er sich bis zum Ende nicht muckste.

„Aber die Regel ist das nicht. Und ein Anrecht auf’s Mitnehmen in die Kirche gibt es eben auch nicht. Man muss einfach abwägen, ob es passt oder nicht“, so Bollenbach.

Regina Faerber und ihre Begleiter, Gudrun und Jürgen Unger, haben den Nachmittag des Heiligabends dann in einem netten Hotel verbracht: „Mit den Hunden.“ Zurück bleibt besonders für Faerber der Eindruck, in der Ahlbecker Kirche nicht willkommen zu sein. Doch da hält der Pastor dagegen: „Ich habe Frau Faerber geschrieben, dass ich für ein klärendes Gespräch jederzeit zur Verfügung stehe. Das gilt nach wie vor“, betont Henning Kiene.

Von Cornelia Meerkatz