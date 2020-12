Ahlbeck auf Usedom: Wie kam es zu Corona-Chaos in Reha-Klinik

Ahlbeck

Es ist der bislang größte Corona-Ausbruch in MV: 66 Menschen sind in der „Rehabilitationsklinik Seebad Ahlbeck“ positiv auf das Virus getestet worden – 53 Patienten und 13 Mitarbeiter. Nun stellt sich die Frage, wie es zum Corona-Chaos in der Einrichtung auf Usedom kommen konnte, denn wie erst jetzt deutliche wird, hatte das Virus drei Wochen lang Zeit, sich in der Klinik, und nicht nur dort, auszubreiten. Jetzt prüft das Gesundheitsministerium den Fall.

Am Donnerstagnachmittag ordnete der Landkreis Vorpommern-Greifswald die Schließung der Klinik für Atemwegserkrankungen, Onkologie und Orthopädie an. Am Tag danach scheint alles menschenleer. Nur auf dem Mitarbeiterparkplatz stehen ein Dutzend Autos aus der Region und dem benachbarten Polen. Das riesige Klinikgelände wirkt verwaist. So malerisch gelegen, zwischen Strandpromenade und Wald, würde wohl jeder gern eine Kur machen. Doch ganz leer ist die Klinik gar nicht. Erst am Wochenende werden die verbliebenen Patienten abreisen, teilte die Leitung mit.

Anzeige

Testergebnisse waren Klinik schon seit Dienstag bekannt

Wie konnte das passieren? Die Zahl der Corona-Fälle baute sich offenbar wochenlang auf, ohne dass jemand ernsthaft einschritt. Dem Gesundheitsamt waren seit dem 14.11. die ersten beiden Fälle in der Klinik bekannt. Die Ostsee-Zeitung erfuhr erst am 21.11. von diesen beiden und vier zusätzlichen positiven Testergebnissen. Am Dienstagnachmittag, den 1. 12., teilte der Landkreis auf OZ-Nachfrage mit, es gebe nun 21 positiv Getestete. Was jedoch nicht mitgeteilt wurde: Bereits am Montag, den 30. 11., hatte das Gesundheitsamt einen Reihentest in der Klinik durchgeführt. Die Ergebnisse lagen am Dienstagnachmittag vor und waren der Klinik auch übermittelt worden.. Ergebnis: 66 positive Fälle. Die Abreisen begannen noch am selben Tag. Doch der Landkreis wartete zwei weitere Tage ab, die Öffentlichkeit darüber zu informieren und einen Belegungsstopp für die Klinik zu verfügen, eine Anordnung, die eine Schließung gleich kommt.

Laura Isabelle Marisken, parteilose Bürgermeisterin von Heringsdorf, spricht von einer sehr schwierigen Situation für die ganze Gemeinde Ostseebad Heringsdorf. „Der Corona-Ausbruch in der Reha-Klinik in Ahlbeck zeigt, dass sich das Virus trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ausbreitet. Mittlerweile gibt es ja auch Fälle direkt in der Gemeinde. Corona ist also hier angekommen. Da haben wir zum Glück eine exakte Nachverfolgung der Kontakte vornehmen können. Dennoch ist unsere Gemeinde nun zu einem Hotspot geworden, denn der Inzidenzwert liegt bei über 200“, so die Bürgermeisterin.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

„Schlimm und traurig, was in Ahlbeck passiert ist“

Annette Rösler, Geschäftsführerin des Bäderverbandes und Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft, in der die 60 Reha-Kliniken in MV organisiert, hofft, dass nun nicht alle Einrichtungen „in Sippenhaft genommen“ würden. „Das ist schlimm und traurig, was in Ahlbeck passiert ist, aber grundsätzlich seien die Hygiene-Konzepte der Kurkliniken sehr gut“, schätzt Annette Rösler.

„Warum nun in Ahlbeck so lange abgewartet wurde, bevor es ernsthafte Maßnahmen gab, ist allerdings erstaunlich“, meint Annette Rösler. Das Gesundheitsministerium beschäftigt sich nun auch damit, was in Ahlbeck schief läuft. Einzelheiten ließ der Sprecher der Behörde, Gunnar Bauer, auf OZ-Anfrage zunächst noch offen und kündigte eine Antwort für Freitagabend an.

Der Artikel wird im fortlaufend um aktuelle Rechercheergebnisse ergänzt.

60 Reha-Kliniken in MV Die Reha-Branche ist für MV sehr wichtig. In den 60 Kliniken im Nordosten arbeiten etwa 5 000 Menschen. Die Einrichtungen verfügen über insgesamt 10 500 Betten und haben eine große Bedeutung für die Gesundheits- und Tourismuswirtschaft. Allein im Jahr 2019 verzeichneten die Kur-Einrichtungen 3,3 Millionen Übernachtungen, die meisten Gäste stammen aus anderen Bundesländern als MV.

Von Cornelia Meerkatz, Juliane Schultz und Alexander Loew