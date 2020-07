Ahrenshoop

Eigentlich ging es nur in den Feierabend. Erik Brilke war auf dem Heimweg, wie so gut wie jeden Tag in diesem Sommer. Der 31-Jährige arbeitet in einem Restaurant in Ahrenshoop, wollte nach Feierabend einfach nur nach Hause. Mit dem Fahrrad war er auf Höhe des Kunstmuseums im Ostseebad unterwegs, als ihn eine Gruppe von Menschen aufhielt. „Die haben gesagt, dies wäre ein reiner Fußweg“, so Brilke.

Der 31-Jährige war anderer Meinung, schließlich kenne er sich als Ahrenshooper in seinem Heimatort bestens aus. Zwei Männer aus dieser Gruppe wollten dem Einheimischen offenbar nicht glauben. „Es ging direkt in Prügel über“, so der Ahrenshooper.

Was folgte, war eine Auseinandersetzung, die die Polizei auf den Plan rief. Und in der Tat: Nach Angaben der Polizei in Ribnitz-Damgarten befand sich Erik Brilke auf einem kombinierten Rad- und Fußweg auf der rechten Seite der L21 in Richtung Wustrow. Er war also rechtmäßig an dieser Stelle mit seinem Fahrrad unterwegs. „Ich kenne das, das Urlauber manchmal pöbeln. Aber so etwas habe ich noch nicht erlebt“, sagt der 31-Jährige.

Die Polizei nahm schließlich zwei Anzeigen wegen einfacher Körperverletzung auf. Brilke zeigte einen 34-jährigen Rostocker an, der ihn geschlagen haben soll. Der 68-jährige Schwiegervater des 34-Jährigen wiederum, ebenfalls aus Rostock, zeigte den Ahrenshooper an. Die Kriminalpolizei kümmert sich nun um den Fall.

Urlauber anders als sonst?

Brilke selbst sagt: „Es fehlt der Respekt vor den Einheimischen.“ Im Corona-Jahr würden sich etliche Urlauber nicht an die Regeln halten. „Man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Aber manche gehen ohne Maske in den Lidl. Bei uns im Restaurant setzen sich die Leute einfach hin, obwohl wir den Tisch noch nicht desinfiziert haben“, so Brilke.

Eine Beobachtung, die zuletzt auch an anderer Stelle geteilt wurde. So hatte Prerows Bürgermeister René Roloff darüber geklagt, dass sich manche Gäste des Ostseebades nicht an die Regeln und Hinweise halten würden. Prerows Kurdirektor Lothar Jaeschke hatte moniert, dass die Urlauber in diesem Jahr mehr Müll auf den Straßen und an den Stränden hinterlassen würden als in den vergangenen Jahren.

Auch Marco Stoll, Leiter des Polizeireviers Ribnitz-Damgarten, erkennt einen Trend. „Die Menschen sind froh, dass sie hier Urlaub machen können. Aufgrund der Rechtslage – was darf man, was darf man nicht – sind sie aber nervöser“, so Stoll. Eine entspannte Atmosphäre herrsche deshalb nur teilweise. „Auch die Polizei wird als Kontrollinstanz anders wahrgenommen als in den vergangenen Jahren“, so der Revierleiter.

Von Robert Niemeyer