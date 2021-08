Die Rostocker Reederei Aida Cruises trennt sich in Hamburg wegen Neuaufstellung des Unterhaltungsbereiches von bis zu 50 Mitarbeitern. Die Betroffenen gingen am Donnerstag auf die Straße und machten ihren Unmut – nach monatelanger Kurzarbeit in die Arbeitslosigkeit zu rutschen – Luft. Dafür gab’s prominente Unterstützung.