„Aida Cosma“ wird später fertig als geplant – Reederei muss für 2021 umplanen

Aida Cruises muss die Premieren-Saison der „ Aida Cosma“ verschieben. Das zweite Kreuzfahrtschiff der Reederei mit Flüssiggasantrieb (LNG) werde 2021 später als ursprünglich geplant von der Meyer Werft ausgeliefert, teilte Aida Cruises mit.

Die siebentägigen Kreuzfahrten von Kiel aus nach Norwegen und ins Baltikum ab Mai 2021 übernimmt nun stattdessen die „Aida Nova“. Für deren eigentlich geplante Fahrten im westlichen Mittelmeer ab Mallorca soll nun die „ Aida Perla“ zum Einsatz kommen.

„ Aida Cosma “ ist zweites Flüssiggas-Schiff der Reederei

Kurs auf Norwegens Fjorde nimmt daher nicht die „ Perla“, sondern die „Aida Sol“. Außerdem wird die „Aida Blu“ nicht nur in der Adria, sondern auch auf Routen im östlichen Mittelmeer ab Korfu unterwegs sein. Ursprünglich waren diese Fahrten mit der „ Aida Mira“ geplant. Alle weiteren Sommerprogramme sollen wie geplant stattfinden.

Die „ Aida Cosma“ mit 2600 Kabinen ist ein Schwesterschiff der „Aida Nova“, dem ersten Kreuzfahrtschiff mit LNG-Antrieb überhaupt. Flüssiggas ist weniger umweltschädlich als Schweröl.

Wegen Corona: derzeit kaum Kreuzfahrten möglich

Derzeit sind wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen des Reiseverkehrs kaum Kreuzfahrtschiffe unterwegs. Das Kreuzfahrtschiff „Aidaperla“ der Reederei Aida Cruises ist am vergangenen Wochenende von Las Palmas auf Gran Canaria zu einer einwöchigen Tour rund um die Kanarischen Inseln gestartet. Dies teilte das Unternehmen am Sonntag mit.

Es ist ein Neustart für Aida Cruises in dieser von der Corona-Pandemie geprägten Saison, die im November erneut unterbrochen worden war. Als zweites Schiff der Aida-Flotte werde die „Aidamar“ am 20. Dezember in See stechen. Bei den siebentägigen Touren sind auch Landgänge geplant. Die Corona-Inzidenzwerte seien auf den Kanaren seit Monaten sehr niedrig, so Aida.

