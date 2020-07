Kreuzfahrt in Corona-Zeiten - Aida-Crew aus Asien kommt am Flughafen Laage an: „Ich habe die Gäste vermisst“

Mit drei Flugzeugen wurden am Mittwoch am Flughafen Rostock-Laage rund 750 Crewmitglieder eingeflogen. Erschöpft aber glücklich kamen die Mitarbeiter aus Indonesien und den Philippinen an. Doch auch die Nervosität der Besatzung zu den Regeln an Bord ist zu spüren.