Rostock

Endlich mal gute Nachrichten für Deutschlands größten Urlaubshafen: Nachdem die Kreuzfahrt-Saison 2020 bis auf einen einzigen Anlauf komplett ausgefallen ist, gibt es nun Licht am Horizont – und dafür sogar der „Platzhirsch“: Die Rostocker Aida Cruises hat überraschend angekündigt, schon in wenigen Wochen wieder mit Törns ab Warnemünde starten zu wollen.

Zunächst sind nur Kurzreisen geplant – ohne Landgang in anderen Häfen. Aber: „Sobald die ersten Destinationen in Nord- und Ostsee wieder für den Kreuzfahrttourismus geöffnet sind, werden diese Reisen auch mit dem Besuch von Häfen angeboten”, kündigt Aida-Vize-Präsident Hansjörg Kunze an.

Erste Törns bereits ausgebucht

Am 22. Mai geht es in der Ostsee wieder los – zunächst ab Kiel, mit „Aidasol“. Die Kurz-Kreuzfahrten nennt Aida „Ahoi Touren“ - und die kommen bei den Fans offenbar an: „Die ersten Reisentermine sind schon ausgebucht“, so Kunze. Ab dem 1. Juli kehrt die „Aidasol“ nun Kiel den Rücken – und startet zur drei- oder viertägigen Touren ab Warnemünde.

Buchungsstart für die neuen Ahoi Touren ist der 26. Mai 2021. Einzelheiten zu den Reisen und zu den Preisen werden in Kürze bekannt geben.

Auf den Kanaren fährt Aida seit Wochen

Auf den Kanaren ist Aida bereits seit Wochen unterwegs – mit der „Aidaperla“. Auf Korfu starten zudem bereits Griechenland-Törns mit dem Schiff „Aidablu“. Ab Ende Mai müssen Aida-Urlauber, die an Bord von „Aidablu“ unterwegs waren, nach der Rückkehr auch nicht mehr in Quarantäne. Ein negativer Test – ganz bequem vor Abreise an Bord machbar – reicht, so Kunze.

Von Andreas Meyer