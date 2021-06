Rostock

Von der „Aidahome“-Dachterrasse aus lässt Tommy Möller den Blick über die Warnow schweifen: Eine sanfte Brise kräuselt das Wasser, die Sonne taucht das Ufer von Rostock-Gehlsdorf in gleißendes Licht – traumhaft.

Doch Möller ist noch schönere Ausblicke gewohnt. Er erlebt Sonnenuntergänge in der Karibik, Sydneys Hafen bei Tagesanbruch oder New Yorks Skyline bei Nacht und verdient dabei auch noch Geld. Kurzum: Der 49-Jährige hat einen Job, um den ihn viele Weltenbummler beneiden. Möller ist Kapitän bei der Rostocker Reederei Aida.

Tommy Möller stammt aus einer Seefahrer-Familie

„Ich konnte gar nicht anders, als Kapitän zu werden“, sagt Tommy Möller und lacht. Seit Kindesbeinen ist er mit allen Wassern gewaschen. „Ich hab’ mit sieben Jahren angefangen, zu segeln.“ Verrückt nach Meer – das liegt bei Möller in der Familie. „Ich fahre in fünfter Generation zur See.“ Sein Vater ist mehr als 30 Jahre lang Kapitän gewesen.

Ab 1988 lässt sich Tommy Möller bei der Hochseefischerei in Rostock zum Vollmatrosen ausbilden. Nach der Wende aber sitzt er lange Zeit auf dem Trockenen: „Ich bin durch die Welt getingelt, hab’ Jura studiert, war mit einer Baufirma selbständig.“ Doch nach 15 Jahren Landleben zieht’s ihn doch wieder aufs Meer. Möller studiert Nautik, schippert auf Containerschiffen über die Ozeane und heuert 2009 schließlich als Offizier bei Aida an.

Aida-Schiff wird zum „Love Boat“

Bei der Kussmund-Flotte findet er sein Glück – beruflich wie privat. „Hier hab’ ich meine Frau kennengelernt. Seit sieben Jahren sind wir zusammen, seit vier Jahren verheiratet.“ Das Paar arbeitete zwischenzeitlich sogar auf demselben Schiff – er auf der Brücke, sie im Hotelbereich.

Ob Maschinist, Schiffsärztin, Koch oder Chefstewardess – an Bord hört alles auf Tommy Möllers Kommando. Eine große Verantwortung, schließlich muss er etwa auf der „Aidaperla“ im Sinne von 900 Crew-Mitgliedern und bestenfalls 4000 Passagieren die richtigen Entscheidungen treffen.

Dass dabei selbst gestandenen Seebären fatale Fehler unterlaufen können, hat sich 2012 gezeigt: Damals steuerte Kapitän Francesco Schettino die „Costa Concordia“ vor der Mittelmeerinsel Giglio gegen einen Felsen. 32 Menschen kamen ums Leben. Das Drama hat die Welt bewegt, auch Tommy Müller. Wie sein Amtskollege als Erster das sinkende Schiff zu verlassen – für den Mecklenburger undenkbar. „Ich wär der Letzte, der runtergeht.“

Corona wird zum „Fluch der Karibik“

Bislang ist er von Kreuzfahrtkatastrophen verschont geblieben. Dass aber nicht immer alles nach (Fahr-)Plan läuft, musste der Kapitän im Februar 2020 erleben. Damals verbot ihm der Karibikstaat St. Lucia, mit der „Aidaperla“ den Hafen von Castries anzulaufen – aus ­Angst, einer der Passagiere könnte mit dem Coronavirus infiziert sein.

Auch ohne Pandemie geht’s auf manchen Reisen hoch her – etwa wenn ein Sturm tost. Dann steuert Möller seinen Luxusliner durch sieben Meter hohe Brecher. Ob Wetterkapriolen oder Maschinenschaden – bei Notfällen muss der Kapitän auch nachts aus der Koje.

Besondere Momente, wenn alles schläft

Oft aber hüpft er freiwillig aus den Federn, wenn die meisten Passagiere noch selig schlummern. Frühmorgens steht Möller dann mit einer Tasse Kaffee in der Hand auf der Brücke und beobachtet, wie die Sonne im Paradies aufgeht. Zwei Minütchen dafür könne er guten Gewissen abzwacken vom sonst arbeitsreichen Alltag. Das Ruder überlässt er dann der diensthabenden Wache, auf die sei Verlass.

Kapitän Tommy Möller auf dem Dach von „Aidahome“ im Rostocker Stadthafen. Quelle: Ove Arscholl

Beim Anlegemanöver aber ist Möller stets selbst am Hebel. Wo er am liebsten einläuft? „In Sydney, vorbei am Opernhaus unter der Harbour Bridge durch – fantastisch.“ Gern steuert er auch Warnemünde an. Von dort aus kann er nämlich seinen Heimathafen sehen: Kühlungsborn. Im Ostseebad ist das sympathische Nordlicht aufgewachsen, hier geht der Kapitän in dienstfreien Zeiten gern vor Anker.

Gänsehautmoment nach dem Lockdown

Wenn Passagiere zu Landausflügen aufbrechen, bleibt Möller meist an Bord. Schließlich kennt er die meisten Hafenstädte der Aida-Routen schon wie seine Westentasche. Zum ganz besonderen Erlebnis wurde für Möller die Reise, zu der er Anfang März 2021 ab Mallorca ablegen durfte: Damals steuerte der Kapitän mit der „Aidaperla“ das erste Schiff der Aida-Flotte aus der Corona-Krise. „Ein Gänsehautmoment.“

Monatelanger Lockdown – das zerrte nicht nur an den Nerven der Kreuzfahrer, die auf den Urlaubsstart warten mussten. Auch an der Crew ging das nicht spurlos vorbei. Seine Aufgabe sei es gewesen, die Besatzung, die quasi an Bord festsaß, bei Laune zu halten und ihnen die Sorgen um ihre Jobs zu nehmen, sagt Möller. Rückenwind bekam er dabei aus der Heimat: Die Nachfrage nach Kreuzfahrten sei auch in der Krise enorm groß gewesen. „Das hat uns alle motiviert.“

Kontakte knüpfen beim Rundgang

Die Premierenfahrt nach dem Lockdown sei „sehr spannend“ gewesen. Kapitän Möller hat die Passagiere beim Boarding persönlich begrüßt. „Das Freudestrahlen in ihren Augen zu sehen, war toll. Und die Crew war genauso glücklich.“

Der Kontakt zu Besatzung und Passagieren sei ihm sehr wichtig. Als Kapitän will er schließlich wissen, ob auf seinem Schiff alles läuft wie geplant. Unters Volk mischt sich Möller gerne – ob nach Dienstschluss in der Sushi-Bar oder während der Arbeitszeit bei täglich zwei Rundgängen über die Decks. Dabei trifft er auch unter den Reisenden meist bekannte Gesichter. „Es gibt Aida-Vielfahrer, die ich von etlichen Reisen kenne.“

Der Unterschied zum „Traumschiff“-Flori

Schnacken, Selfies – dafür nimmt sich der Kapitän gern Zeit. Im Gegensatz zu „Traumschiff“-Kapitän Florian Silbereisen, der auf dem ZDF-Dampfer gern bei den Liebeleien und Krisen seiner Passagiere mitmischt, belässt es Möller beim herzlichen Smalltalk. Und noch etwas unterscheidet ihn vom Fernseh-Schiffsführer: Mindestens vier Stunden pro Tag ist Möller mit Büroarbeit beschäftigt – wohl kaum spannend für TV-Gucker. „Wir haben wahrscheinlich nur eines gemeinsam: die Uniform“, sagt Möller und lacht.

Im Spätsommer will Tommy Möller wieder die Kapitänsmütze aufsetzen. Dann legt er mit der „Aidaperla“ von Palma de Mallorca zur Mittelmeer-Kreuzfahrt ab. An Land hält’s ihn bis dahin nicht: In seinem Urlaub sticht der meerverrückte Mecklenburger mit seinem eigenen Boot in See.

Von Antje Bernstein