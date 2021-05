Rostock

Auch die Kreuzfahrt-Branche leidet nach wie vor unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Aida Cruises sticht bereits wieder in See. Wir haben mit dem Aida-Geschäftsführer Felix Eichhorn gesprochen, wie sicher Kreuzfahrten in Corona-Zeiten sind, welche Angebote an Bord stattfinden und ob es Einschränkungen gibt.

Wann kann meine Kreuzfahrt mit der Aida losgehen?

Felix Eichhorn: Mit der „Aidaperla“ haben wir seit März das erste Schiff rings um die Kanarischen Inseln im Einsatz. Diese Reisen sind sehr beliebt und wir freuen uns über die positive Resonanz unserer Gäste. Zu Pfingsten starten wir mit zwei weiteren Schiffen, der „Aidablu“ ab Korfu zur griechischen Destination und auch „Aidasol“ wird ablegen zu Kurztouren auf die Ostsee ab Kiel.

Wie sicher sind Kreuzfahrten in Corona-Zeiten?

Die Aida-Kreuzfahrten sind sehr sicher: Wir haben die letzten eineinhalb Jahre genutzt, neue Hygienekonzepte zu entwickeln. Ein elementarer Bestandteil war immer das Testen. Schon bei den Reisen, die wir im letzten Jahr durchgeführt haben, war es Bedingung, mit einem negativen Corona-Test an Bord zu kommen. Was heute überall gilt, haben wir damals schon gemacht. An Bord in den Innenbereichen muss Maske getragen werden, und es gelten die Abstandsregeln. Unsere Gäste schwärmen trotzdem von einem tollen Urlaubsgefühl.

Wie oft muss ich mich an Bord testen lassen?

Bei uns gilt ein PCR-Test bis zu drei Tage vor der Reise und ein Antigen-Test 24 Stunden, bevor es an Bord geht. Je nach Destination, in denen wir unterwegs sind, können weitere Tests dazukommen. Aktuell gibt es für die Kanaren einen Abreisetest, um in Deutschland einreisen zu können.

Welche Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten gibt es an Bord?

Die Restaurants, Bars und Einrichtungen sind geöffnet. Natürlich der Lage angepasst, es ist zum Beispiel nicht jedes Laufband nutzbar. Im Theatrium laufen Veranstaltungen. Wegen der Abstandsregeln ist nicht jeder Platz besetzt, was aber kein Problem ist, da wir die Schiffe momentan nicht mit kompletter Auslastung betreiben, nicht alle Kabinen verkaufen. Auch in den Bars und Restaurants kann mehr Abstand eingehalten werden. Das gilt für Gäste und Crew gleichermaßen.

Es gibt also keine Schlangen mehr vorm Büfett? Gibt es stattdessen Tischservice?

Ja genau. Das klassische Büfett, was man von uns kennt, ist zurückgefahren. Wir haben deutlich mehr Service im Angebot. Angesichts der geringeren Auslastung ist das auch kein Problem. Das breite Angebot unserer Speisenvielfalt ist davon nicht berührt.

Wann wird es so weit sein, dass Aida wieder die Routen anbieten kann wie vor der Pandemie?

Bei dieser dynamischen Entwicklung ist das schwer zu sagen. Die „Aidasol“ war vorbereitet, schon Ostern zu starten, weil die Entwicklung seinerzeit ganz gut aussah. Dann hat sich das alles weiter nach hinten verschoben. Das Schiff ist fertig, die Crew bereit. Mit der Eröffnung des Tourismus in Schleswig-Holstein ab nächster Woche kann das Schiff ab Kiel starten. In Rostock und Mecklenburg-Vorpommern ist es leider noch nicht soweit. Aber wir hoffen, dass das in den nächsten Wochen möglich wird.

Wann sticht Ihre gesamte Flotte wieder in See?

Wir sind mit den Behörden dauerhaft in Gesprächen und hoffen, über den Sommer unsere Schiffe Stück für Stück wieder in Dienst stellen zu können. Wir sind optimistisch, dass für Nordeuropa und Mittelmeer bald die nächsten Schiffe folgen werden.

Was passiert mit meinem Geld, wenn doch einmal eine Reise abgesagt werden muss?

Grundsätzlich bieten wir bei Aida allen Gästen an, umzubuchen. Aktuell haben wir Reisen schon bis Ende 2022 im Programm. Wer sich entscheidet, doch noch nicht fahren zu wollen, kann sich die Anzahlung auch zurückerstatten lassen.

Neben Corona ist der Klimawandel in aller Munde. Wie machen Sie bei Aida Kreuzfahrten umweltfreundlich?

Wir nennen das „green cruising“, unsere grüne Kreuzfahrtstrategie. Wir bei Aida Cruises wollen bis 2040 komplett emissionsneutral unterwegs sein. Unser Plan umfasst mehrere Bausteine. Mit „Aidanova“ konnten wir bereits 2018 das weltweit erste Kreuzfahrtschiff in Dienst stellen, das komplett mit Flüssiggas betrieben werden kann. Wir erforschen parallel, ob man dieses Flüssiggas mit erneuerbaren Energieträgern produzieren kann.

Zusätzlich installieren wir in diesem Jahr zum ersten Mal eine Brennstoffzelle auf einem Aida-Schiff und nehmen sie in Betrieb. 2022 bauen wir im Rahmen der größten Installation im maritimen Bereich einen Batteriespeicher in ein Aida-Schiff.

Heute stehen wir hier in Warnemünde vor „Aidasol“, um die Landstromanlage einzuweihen. Wir nutzen in Hamburg bereits seit 2017 Landstrom. Vor zweieinhalb Jahren haben wir mit der Ministerpräsidentin, dem Rostocker Oberbürgermeister und den Hafen-Repräsentanten eine Absichtserklärung unterschrieben. Wir sind froh, dass wir in diesen schwierigen Zeiten das Projekt in die Realität umsetzen konnten.

Wann kann ein Schiff komplett ohne fossile Brennstoffe fahren?

Das wird die Weiterentwicklung zeigen. Vielleicht nicht gleich komplett. Aber gewisse Bereiche schon, wie zum Beispiel der Hotelbereich des Schiffes. Beim Flüssiggas war es ähnlich. Zuerst wurden nur gewisse Bereiche damit betrieben, heute kann ein Schiff damit komplett fahren.Sehr optimistisch sieht es beim Thema Brennstoffzellen aus. Wir gehen davon aus, dass wir damit 2030 ein Schiff komplett emissionsneutral betreiben.

Corona und klimafreundliche Schiffe bedeuten für Sie Mehraufwand. Werden die Reisen teurer?

Wir haben bei Aida immer ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis angeboten. Das werden wir auch in Zukunft sicherstellen. Die Nachfrage nach Reisen ist ungebrochen. 2019 war für unsere Branche das stärkste Wachstumsjahr. Diese Nachfrage wird zurückkommen und wir werden unseren Gästen gute Angebote offerieren.

Von Andreas Ebel