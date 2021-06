Rostock

In 25 Jahren Aida hat sich viel getan. Die beliebten Kreuzfahrtschiffe sind nicht nur an der Zahl gewachsen, sondern haben auch an Größe ein ordentliches Kaliber erreicht. Manchem stößt der immense Auswuchs der Boote gerade aus umweltfreundlichen Aspekten auf. Doch Aida arbeitet auch dafür an Lösungen.

Christian Schönrock, Vize-Präsident von Aida und Vater der Konstruktionen, ist sich seiner Verantwortung bewusst, die hauseigenen Schiffe bis 2040 klimaneutral zu konzipieren. Keine leichte Aufgabe bei Kreuzfahrtgiganten dieser Ausmaße. Aber Schönrock, der seit 1995 mit an Bord ist und Schiffstechnik studiert hat, weiß: „Wenn wir es nicht schaffen, dann schafft es keiner.“

„Größe heißt per se klimafreundlicher“

Die Größe der Schiffe mag Geschmackssache sein, aber für Schönrock bedeutet das Wachstum vor allem eins: „Größe heißt per se klimafreundlicher. Es bedeutet mehr Vielfalt, mehr Möglichkeiten und je größer, desto effizienter. Der Treibstoffverbrauch sinkt pro Passagier deutlich und wird somit wesentlich umweltfreundlicher.“ Bereits 2018 hat Aida mit der Nova das erste Schiff weltweit entwickelt, das mit emissionsarmem Flüssiggas (LNG) betrieben wird. „LNG wäre auf einem kleinen Schiff gar nicht machbar. Es braucht ein substanzielles Volumen, um die Umsetzung der Energie zu realisieren und effiziente Anlagen zu fahren. Es ist im Moment das Sauberste, was geht“, sagt Schönrock.

Aida-Reise zu gewinnen: Frage beantworten und Traum-Urlaub sichern

2030 soll der erste emissionsfreie Dampfer fertig sein

Um die Sicherheit auf dem Schiff zu gewährleisten, stehen Ersatzsysteme im Hintergrund bereit, falls eins ausfallen sollte, trotzdem fahren die Schiffe fast zu 100 Prozent mit LNG. „Der Brennstoffverbrauch und die CO2-Emission sinken mit der Größe des Schiffes“, erklärt Schönrock, der heute schon an morgen denkt. „Wenn die Polkappe nicht abschmelzen soll, müssen wir mal zu Potte kommen.“ Und in die Pötte kommt Aida bereits jetzt, auch wenn das Ziel der klimaneutralen Kreuzschifffahrt auf 2040 datiert ist. „2030 würden wir gerne den ersten emissionsfreien Dampfer haben“, hofft Schönrock, auch wenn „Dampfer“ dann ebenfalls gegen ein zukunftsträchtiges Kurzwort ersetzt werden müsste.

Ihr kostenloses Urlaubsupdate aus den schönsten Gegenden an der Ostsee in MV Die wichtigsten News von der Ostseeküste für Urlauber und Einheimische - kostenlos per Mail jede Woche Freitag 8.00 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Eine Batterie wäre zu ineffizient“

„Die Entwicklung dauert mindestens noch fünf Jahre, also sind wir schon dabei. Wir müssen gewisse Entscheidungen jetzt fällen.“ Auf der Suche nach der besten Energiekombination, die auf einem Kreuzfahrtkoloss einen dauerhaften Betrieb gewährleisten kann, rauchen erst mal emissionsfrei die Köpfe. Wie viele Tonnen mit einem Schiff überhaupt bewegt werden müssen, das ist laut Schönrock ein gut gehütetes Geheimnis. „Eine Batterie ist zu ineffizient, um damit ein Passagierschiff zu betreiben. Es wird auch keinen E-Lkw geben. Die Batterie wird nicht die Lösung sein.“ Wasserstoff wäre das Mittel der Wahl. „In der Zukunft müssen wir weg von den fossilen Brennstoffen hin zu E-Fuels.“ Gemeint sind mit E-Fuels synthetisch hergestellte Kohlenwasserstoffe, die aus Wasserstoff und CO2 gewonnen werden.

Segel fallen als alternativer Antrieb flach

„Wir werden jetzt auf der Nova eine Brennstoffzelle testen“, erklärt der Technik-Experte. Die Flotte der emissionsneutralen Schiffe soll neu gebaut werden. Doch wie setzt man das Ergebnis des neuen Energiespenders auf einem bereits vorhanden Schiff, das dafür nur begrenzt Kapazität hat, auf dem raumgreifenden Neubau um? „Das ist die Problematik, vor der wir heute stehen“, sagt Schönrock. „Die Menschen haben noch nie etwas Effizienteres erfunden als ein Schiff. Physikalisch verbrauche ich weniger Energie, wenn ich etwas langsam bewege.“ Sogar die Fortbewegung mit Segeln schwirrt durch die Köpfe, wenn es um nachhaltige Fortbewegung geht, aber: „Segel gehen auch nicht wegen der Krängung.“ Die Krängung, wenn sich ein Segelschiff zur Seite neigt, hätte nicht nur fliegende Gläser und Teller zur Folge, suboptimal für ein Urlauberschiff.

„Das Schiff soll auch den Gast bereichern“

„Das Schiff der Zukunft soll auch den Gast bereichern“, erklärt Schönrock, der immer das große Ganze im Blick behält. „Wir haben immer Prozesse und Anlagen optimiert, alle Aufbereitungsanlagen verbrauchen so wenig Energie wie möglich.“ Schönrock ist sich sicher: „Das Hotel auf der Aida ist effizienter als das Hotel an Land. Du kannst beruhigt auf das Schiff, weil du weniger Energie verbrauchst als zu Hause.“ Umweltfreundlicher sei nur noch der Urlaub mit Fahrrad und Zelt, aber ohne Waschen.

Von Anja von Semenow