Die Schweden haben nicht nur in Sachen Corona vieles anders gemacht als die Deutschen. Auch in Familiendingen ist ihre Einstellung besonders. Mit der Aida in Göteborg angelegt, sieht man den Schweden eine auffallend entspannte Haltung an, mit denen sie so einigen Deutschen voraus sind.

Schweden hat nur etwas über zehn Millionen Einwohner auf einer Fläche, die in Deutschland von 80 Millionen Menschen bevölkert wird. Landschaftlich erinnert das Flächenland an die Weiten Mecklenburg-Vorpommerns, nur dass in Schweden eben alles noch ein bisschen weiter ist. Die Gäste der Aidasol bekommen einen kleinen Eindruck bei einem geführten Landgang durch Göteborg. Die Aidasol ist das erste Kreuzfahrtschiff, das in diesem Jahr von Warnemünde aus gestartet ist.

Bevor die Aida in den Göteborger Hafen einläuft, steigt ein Lotse von einem feuerwehrroten Schiff an Bord des Kreuzfahrtriesen. Damit auch alles klappt beim Anlegen. Die Fahrt bis zum Hafen zeigt Schweden von einer Seite, die man von den Fähren aus, die nach Trelleborg fahren, nicht sehen kann.

Ein Teil von Göteborgs ältestem Viertel zeigt sich typisch schwedisch. Quelle: AvS

Kleine Inseln aus Granitstein vor Göteborgs Hafen

Viele kleine vorgelagerte Inseln aus Granitstein säumen den Wasserweg wie eine steinerne Zielgerade. Zerklüftete Häufchen, die ins Meer gespucktem Schokopudding gleichen. Auf manchen steinernen Ablegern des Festlandes, die wie Fühler ins Wasser ragen, stehen aufgereihte Schwedenhäuschen in Kupferrot.

Göteborg selbst ist am Eingang des Hafens keine Schönheit, trotzdem sind die Immobilienpreise in dem Viertel erheblich. Für eine Dreizimmerwohnung mit 80 oder 90 Quadratmetern muss man hier um die 400 000 Euro auf den Tisch legen, erzählt der Reiseführer, während sich der mächtige Bus durch die schmalen Straßen manövriert.

Typisch Schweden im alten Viertel Göteborgs

Die Busfahrt führt nach Majorna ins Gathenhielmska Kulturgebiet und einem Spaziergang durch einen der ältesten und am besten erhaltenen Stadtteil Göteborgs mit typischen Schwedenhäusern aus Holz. Manche von ihnen wurden lackiert, damit es aussieht, als seien sie aus Stein. Anschließend führt die Wanderung durch die pittoresken Straßen von Haga, im Abschluss zeigt sich das Kunstmuseum der Stadt.

Göteborg hat bezaubernde Läden, doch der Aida-Tourist darf nicht hinein. Quelle: AvS

Göteborg glänzt mit dem größten Hafen Schwedens, der aktuell zur schwedischen Ferienzeit ein bisschen wie ausgestorben wirkt. Während der Busfahrt versorgt der ambitionierte Reiseleiter die Gäste der Aida mit kleinen Anekdoten zum Thema Schwedisch. Natürlich ist Volvo immer noch das häufigste Auto vor Ort, auch wenn nur noch der LKW-Ableger der Marke in Schweden existiert. Volvo stammt aus dem Lateinischen und bedeutet: Ich rolle. Und ganz wichtig: Kuhhandel heißt auf Schwedisch Kuhhandel. Mit diesem Kurzwörterbuch kann doch nicht mehr viel schiefgehen.

Schweden bietet Eltern viel mehr Freiraum

Von Corona merkt man in Schweden nicht viel, nur ein paar Hinweisschilder an den Boutiquen weisen darauf hin, dass auch hier auf den Abstand geachtet wird. Einen Lockdown wie in Deutschland gab es nicht, nur zeitliche Beschränkungen in den Pubs. Und Public Viewing zur Fußball-EM musste um 23 Uhr beendet werden. Ansonsten nehmen es die Schweden insgesamt lockerer. Auch in der Kinderbetreuung. Die Schweden bieten frisch gebackenen Eltern eine Elternzeit von 16 Monaten, von denen der Mann drei Monate nehmen muss. Und hier werden Väter sogar komisch angeguckt, wenn sie die Zeit mit ihren Kindern nicht nehmen.

