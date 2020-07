Die Kreuzfahrt-Branche lag wegen Corona am Boden. Jetzt geht es zaghaft wieder los: Die Rostocker Reederei Aida Cruises bietet ab August erste Kurzreisen an – auch von Rostock aus. Wer darf mitfahren? Was wird trotz Corona geboten? Und was passiert, wenn ich an Bord erkranke? Das Wichtigste im Überblick.