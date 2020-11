Rostock

Aida-Präsident Felix Eichhorn (40) sieht seine Kreuzfahrtreederei gut durch die Corona-Krise schippern. Arbeitsplätze seien nicht in Gefahr, sagt der Rostocker.

Herr Eichhorn, wie geht es Ihnen?

Anzeige

Wir waren vor Corona ein kerngesundes, stark wachsendes Unternehmen und werden das bleiben. 2019 war das stärkste Jahr unserer Geschichte mit 1,3 Millionen Gästen auf 14 Schiffen. Als ich 1999 bei Aida angefangen habe, waren auf der AIDAcara 30 000 Gäste.

Nun befinden wir uns, wie viele andere Unternehmen, in einem Marathonlauf. Wir sind gut trainiert und wissen, dass es, wie beim Marathon, entscheidend ist, sich die Kraft einzuteilen – das tun wir.

Der Unterschied ist: Beim Marathon kennen Sie die Strecke. In dieser Pandemie kann hinter jeder Kurve eine neue Herausforderung warten. Und ich laufe den Marathon nicht allein. Das meistern wir gemeinsam in einem starken Team. Wir werden gut durch diese Krise kommen. Auch von unseren Gästen erhalten wir viel Zuspruch.

Fehlt Ihnen persönlich etwas – früher sind Sie durch die Welt gejettet, oder?

Ich bin auch vor Corona weniger gereist, als viele denken. Wir haben den Hauptsitz in Rostock und den Standort Hamburg und wir arbeiten schon länger über Videokonferenzen. Die Umstellung auf digitale Kanäle und Homeoffice war für uns kein Problem. Mir fehlt es aber, die Schiffe zu besuchen. Ich hatte immer den Anspruch, jedes Schiff einmal pro Jahr zu besuchen. Die einzige Auslandsreise in diesem Jahr war die nach Italien auf die AIDAblu im Oktober, als wir wieder gestartet sind.

Warnemünder Jung – Felix Eichhorn Felix Eichhorn wurde 1980 in Rostock geboren und wuchs in Warnemünde auf. Eichhorn studierte Betriebswirtschaftslehre (BWL) an der Wirtschaftsakademie Hamburg. Der 40-Jährige begleitet den Wachstumskurs von Aida Cruises seit dem Start mit einem Schiff, der AIDAcara, bis zur Flotte von 14 Kreuzlinern mit 1,3 Millionen Gästen pro Jahr an Bord seit über 20 Jahren in verschiedensten Führungspositionen. Seine Laufbahn bei Aida begann Eichhorn 1999 mit einem dualen Studium. In den folgenden Jahren arbeitete er in verschiedenen Positionen an Bord und an Land, bevor er 2013 als Senior Vice President Sales, Yield Management & Flight Operation die Verantwortung für den Vertrieb und die Ertragssteuerung bei Aida übernahm. Seit 1. September 2015 steht Felix Eichhorn als Präsident an der Spitze von Aida Cruises. Er engagiert sich als Vorstand des Deutschen Reiseverbandes ( DRV) sowie als Präsidiumsmitglied im Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) für die Belange der Kreuzfahrtindustrie.

Für Laien kam die Aussage des Infektionsmediziners Reisinger, dass man auf Aida-Schiffen sicherer sei als an Land, überraschend. Wie kann das gehen?

Es ist das Gesamtkonzept. Bei uns an Bord sind alle Gäste und die Crew getestet. Das minimiert das Risiko signifikant. Darüber hinaus gelten strenge AHA-Regeln. Wir kennen unsere Gäste und können die Kontakte nachverfolgen. Zum anderen haben wir gute Lüftungssysteme. Das ist ja an Land nicht überall so.

Unser Standard an Bord war auch vor Corona sehr hoch. An Land haben wir uns jetzt an Desinfektionsspender in Restaurants gewöhnt – die gibt es bei uns seit 15 Jahren. Wir haben Labortechnik für PCR- und Schnelltests an Bord ebenso wie Hospitäler mit deutschen Ärzten und Krankenschwestern. Wir zeigen, dass sicheres Reisen auch in Coronazeiten möglich ist – entsprechend ist die Nachfrage.

Die Aidablu läuft im Sommer 2020 in den Hafen von Rostock ein. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Sie beschäftigen 1500 Menschen. Müssen die Angst um ihren Arbeitsplatz haben?

Nein! Wir sind zuversichtlich, im Sommer alle Schiffe wieder in Betrieb zu haben. Wir sind relativ spät, erst Ende Mai, in Kurzarbeit gegangen. Für uns als Unternehmen, das seit 20 Jahren ein Wachstumsjahr nach dem anderen hingelegt hat, ist das ein schwerer Schritt gewesen. Aber es gibt gute Instrumente der Bundesregierung, die uns helfen. Wir brauchen unsere Mitarbeiter und wollen sie möglichst alle halten.

Kommentar: Aida in der Corona-Krise? Präsident Eichhorn sendet starkes Zeichen

Was kostet es, 14 Schiffe vor Anker liegen zu haben?

Die meisten Schiffe liegen auf Reede, weil das weniger kostet – um die Kanaren, vor Dänemark, im Mittelmeer oder Dubai. Ein Teil der Crew ist an Bord zur Wartung und Vorbereitung. Da kommen einige Millionen pro Monat zusammen.

Wir sind aber Teil einer internationalen Gruppe, die im Frühjahr Maßnahmen ergriffen hat, um Kosten zu senken und die Liquidität am Kapitalmarkt für einen längeren Zeitraum zu sichern. Fakt ist: Je eher wir wieder loskommen, desto weniger Mittel benötigen wir. Es gehört zu unserer unternehmerischen Sorgfaltspflicht, vorbereitet zu sein, falls die Pandemie länger anhält. Das ist der Grund, warum wir mit Land und Bund in Gesprächen über Kredite sind. Um das klarzustellen: Diese werden wir mit Zinsen voll zurückzahlen.

Aida Cruises Aida Cruises wurde 1996 als Kreuzfahrtreederei gegründet und ging aus der Deutschen Seereederei in Rostock hervor, die 1990 privatisiert und von der Investorengruppe Rahe & Schües aus Hamburg gekauft wurde. Aida ging 1996 mit dem ersten Kreuzliner, der AIDAcara, auf den Markt des Kreuzfahrttourismus. Die Idee des erschwinglicheren und nicht so konservativen Clubschiff-Konzepts ging schnell auf und zum Aida-Markenzeichen wurde der Kussmund, den der Rostocker Grafiker Feliks Büttner kreiert hatte. Im ersten Jahr startete Aida Cruises mit 30 000 Urlaubern auf der AIDAcara. Seit 2003 gehört die Marke Aida zum Weltmarktführer für Kreuzfahrten Carnival Corporation & plc. mit Sitz in Miami in den USA und ist Tochter der italienischen Costa Crociere in Genua. Hauptsitz von Aida Cruises ist Rostock. In der Hansestadt beschäftigt das Unternehmen mittlerweile 1000 Mitarbeiter an Land, in Hamburg weitere 500. An Bord der 14 Kreuzliner arbeiten weltweit rund 13 000 Menschen. 2019 hat Aida mit seiner Kussmundflotte 1,3 Millionen Menschen über die Weltmeere bewegt. Wegen Corona waren es in diesem Jahr lediglich 2000. Im Jahr 2017 wurde mit der AIDAnova der erste Kreuzliner mit Flüssigerdgas (LNG) als Antrieb in Dienst gestellt. 2021 und 2023 folgen weitere Kreuzliner, die in Papenburg und Warnemünde gebaut werden, mit Brennstoffzellen an Bord. 2030 will Aida das erste emissionsfreie Kreuzfahrtschiff auf Reisen schicken und bis 2040 die gesamte Flotte emissionsfrei umgestellt haben.

Die Costa-Gruppe hat einen Verlust von 1,5 Milliarden Euro gemacht. Wie groß ist der Anteil von Aida?

Das sind Umsatzausfälle durch den Lockdown, keine Verluste. Als Teil eines börsennotierten Unternehmens können wir für einzelne Marken keine Detailzahlen rausgeben.

Erwarten Sie für 2021 Nachholeffekte? Was sind Ihre Ziele?

Unser Ziel ist, im Dezember auf den Kanaren wieder loszulegen. Die Kanaren sind ein Gebiet mit einer geringen Infektionsrate und eines der Lieblingsreiseziele der Deutschen im Winter. Die spanische Regierung hat Regeln definiert, die sich mit unseren etablierten Prozessen decken.

Ich glaube, dass es 2021 Nachholeffekte geben wird. Wie genau, wird man sehen. Wir haben den Vorteil, dass wir mit unseren Schiffen schnell und flexibel reagieren können, welche Destinationen zuerst angelaufen werden können. Die Menschen wollen für ein paar Tage raus und wir können schnell Angebote machen, etwa für Kurzreisen ab Deutschland. Der Ausblick für die Kreuzfahrt ist klar positiv.

Lesen Sie auch

Die Sorge um eines der größten Unternehmen in MV ist also unberechtigt?

Ja! Und wir sind uns unserer regionalen Verantwortung bewusst. Wir bringen Wertschöpfung. Der Anlauf eines Aida Schiffs bewirkt eine Million Euro an Wertschöpfung im Zielort. Wir haben rund 50 Anläufe pro Jahr in Rostock, bringen also 50 Millionen Euro pro Jahr ins Land.

Aida steht für einen Wirtschaftsbeitrag von 5,3 Milliarden Euro in Europa, mit 27 000 Arbeitsplätzen, die daran hängen. Davon 3,4 Milliarden in Deutschland und 1,6 Milliarden im Norden. Das schafft 15 000 Arbeitsplätze, davon 8500 im Norden, 2000 in MV. Wir haben in Deutschland 2600 Lieferanten, ohne den Schiffbau, davon 350 in MV.

Wie begegnen Sie der Kritik, dass Kreuzfahrten mit den hohen Emissionen nicht mehr zeitgemäß seien?

Die Emissionen zu reduzieren ist seit Jahren Teil unserer Strategie. Daran wird Corona nichts ändern. Es sind viele Bausteine. Mit Planungen für die LNG-Nutzung an Bord von AIDAprima haben wir vor zehn Jahren Neuland betreten. Das war die Voraussetzung, um AIDAnova seit Ende 2018 als erstes Kreuzfahrtschiff weltweit komplett mit flüssigem Erdgas (LNG) betreiben zu können.

2021 und 2023 bekommen wir die nächsten LNG-Schiffe, gebaut in Papenburg und in Warnemünde. 2021 testen wir die ersten Brennstoffzellen und Batterien an Bord. Wir engagieren uns für Landstrom, auch in Rostock. 2030 wollen wir die erste emissionsneutrale Aida auf die Reise schicken und 2040 mit allen Schiffen emissionsfrei sein.

Aida ist weltweit Vorreiter in der maritimen Industrie. Wir bieten Reisen zu den schönsten Destinationen der Welt. Es ist Teil unserer DNA, alles dafür zu tun, diese Orte zu erhalten.

Von Michael Meyer