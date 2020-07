Rostock

Warnemünde bietet an diesem Vormittag sein Maximum an typischer Seebad-Atmosphäre auf. Fast, als hätte es Corona nie gegeben. Die Sonne scheint, alles ist zugeparkt und an beiden Seiten der Hafeneinfahrt winken am Sonnabend die Menschen auf der Mole, während die „Adiamar“ um 11.10 Uhr daran vorbeifährt. Seit Mitte Dezember vergangenen Jahres ist sie das erste Kreuzfahrtschiff, das wieder in Rostock festmacht.

Den Menschen an Land winkt nur kaum jemand zurück. Es sind keine Passagiere an Bord. Lediglich einige Mitarbeiter stehen an der Reling. 120 Leute brauche man, um einen Kreuzliner dieser Größe ohne Gäste in Betrieb zu halten, kommentiert Aida-Kommunikations-Chef Hansjörg Kunze das Schauspiel, das zu normalen Zeiten weit weniger Beachtung finden würde.

Die Schiffe wieder hochfahren

Nach der „ Aidamar“ macht am Nachmittag auch die „Aidablu“ im Rostocker Überseehafen fest. Beide liegen sich dort bis zum 24. Juli an einer Pier gegenüber und werden „wieder hochgefahren“, wie Kunze sagt. Hochfahren heißt, dass vor allem das Personal wieder an Bord geht, das man für eine Reise braucht. Am 5. August soll die „Aidaperla“ als erste in Hamburg ablegen, die „ Aidamar“ am 12. August in Warnemünde und die „Aidablu“ vier Tage später in Kiel. Geplant sind drei- bis viertägige Kurztrips ohne Landgang. Wohl was für echte Fans.

Bis dahin müssen die Mannschaften das Bordleben unter deutlich verschärften Hygienebedingungen trainieren. Dies geschieht, um Liegegebühren zu sparen, nicht in den Häfen, sondern auf offener See. Dort haben die „Aidablu“ und die „ Aidamar“ auch die vergangenen Wochen verbracht. Auf Reede liegend vor Skagen, der Nordspitze Dänemarks, an der Nord- und Ostsee aufeinandertreffen.

Ab nächsten Dienstag sollen die Mannschaften in der für Reisen notwendigen Stärke auf der „ Aidamar“ sowie auf der „Aidablu“ wieder Quartier beziehen. Zunächst die Mitarbeiter aus Deutschland und Europa. Einen Tag später sollen am Flughafen Laage drei Maschinen mit Arbeitskräften aus Südostasien landen. „Nur hier ist die Konstellation so, dass wir die Einreise sehr unkompliziert organisieren konnten“, betont Kunze.

Das heißt im Klartext: Die Mitarbeiter erhalten am Flughafen Laage erst nach der Landung in einem speziellen Schnellverfahren ein Einreisevisum. Dies bedeutet für wenige Stunden Stress, ist dort aber aufgrund der geringen Auslastung des Flughafens für die Bundespolizei leistbar. Das übliche Verfahren über die Botschaften wäre angesichts der Vielzahl der einreisenden Mitarbeiter sehr langwierig.

Vor dem Abflug und ehe sie in Rostock an Bord gehen, sollen alle Mitarbeiter auf Covid-19-Symptome untersucht werden. Von dem Schiff kommen sie dann nicht mehr herunter.

Alle zum Fieber messen

Einen Gesundheitscheck müssen auch die Passagiere über sich ergehen lassen, wenn sie zu einer der ersten Touren an Bord gehen, Fieber messen inklusive. „Wir werden nun in der Nach-Pandemie-Zeit neue Verfahren anwenden und einüben“, sagt der Geschäftsführer des Rostocker Überseehafens, Jens Aurel Scharner. Einen zeitgleichen Anlauf von mehreren Kreuzfahrtschiffen werde es vorerst natürlich nicht geben.

Zu den neuen Verfahren gehört auch, dass jeder Passagier künftig eine feste Uhrzeit für den Check-In erhält, damit sich im Kreuzfahrtterminal keine Schlangen bilden. Zur Beschleunigung werde die Gepäckabfertigung in das neu gebaute, zweite Terminalgebäude ausgelagert, betont Scharner. Ursprünglich hätte es dazu dienen sollen, gerade bei Mehrfachanläufen deutlich mehr Passagiere in weniger Zeit abfertigen zu können. Jetzt sorgt der 15 Millionen teure Bau bis auf Weiteres für mehr Corona-Sicherheit bei deutlich weniger Urlaubern.

Die Auslastung der Schiffe wird auf 50 Prozent begrenzt. Und wenn es trotzdem einen Corona-Fall an Bord gibt? „Dann haben wir mehr als genug Kabinen frei, um notwendige Quarantäne-Maßnahmen zu organisieren“, sagt Kunze.

Ausgerechnet die 20. Reise wurde abgesagt

Besonders hartgesottene Aida-Fans haben sich an diesem Sonnabend bereits um 9 Uhr an der Mole postiert, um den ersten Einlauf eines Schiffes der Kussmund-Flotte nach Monaten würdig zu feiern. „Wir hatten in diesem Jahr unsere 20. Aida-Reise geplant. Daraus wurde nichts“, sagt der Rostocker Udo Konrad. „Schön, dass jetzt zumindest endlich wieder eines der Schiffe nach Rostock kommt.“

Konrad betreibt eine Facebook-Seite, auf der er Fotos der Aida-Schiffe sammelt. Eigentlich unternimmt er stets zwei Kreuzfahrten pro Jahr.

Der Rostocker Falk Heinrich zählt unterdessen die Tage rückwärts. „42 bis es wieder losgeht.“ Er hofft, dass sein geplanter Ostsee-Törn nicht gestrichen wird. Am fehlenden Engagement kann es nicht liegen. Heinrich empfängt die „ Aidamar“ standesgemäß mit einer Flagge samt Unternehmenslogo. „Dieser Einlauf bringt Warnemünde etwas Normalität zurück“, sagt die 22-jährige Anje-Marieke Handrock.

Sie hat bereits acht Kussmund-Kreuzfahrten absolviert und baut die Aida-Schiffe zu Hause im Miniaturformat nach. Etwa 75 Stunden braucht sie für ein Modell. „Im August wäre ich das neunte Mal gefahren, aber das wurde ja abgesagt. Nun geht’s wahrscheinlich im Oktober wieder los.“ Und, Vorfreude? „Ja, ganz doll.“

