Rostock

Vier neue Schiffe in fünf Jahren: Deutschlands größte Kreuzfahrtreederei, Aida Cruises, wächst wie kein zweites Unternehmen im deutschen Tourismusmarkt. Wie die Rostocker dieses Wachstum meistern wollen – das verrät Vize-Präsident Hansjörg Kunze im OZ-Interview.

Herr Kunze, Aida-Reisen gibt es jetzt bei Aldi. Was verspricht sich Aida von dieser Kooperation?

Aida ist auf einem großen Wachstumskurs. Es wird immer wichtiger für uns, die richtigen Vertriebspartner zu haben – Reisebüros spielen nach wie vor eine wichtige Rolle, die Anzahl der Urlaubsbuchungen im Internet ist parallel auch gewachsen. Aber auch Partner wie Aldi sind Teil unserer Wachstumsstrategie.

Aldi arbeitet seit Jahren an einem Image-Wandel. Dennoch steht Aldi für viele Kunden primär für „billig“. Wie passt das zu Aida?

Aldi ist für uns ein ganz interessanter Partner mit großer Reichweite in ganz Deutschland. Der beste Beweis für eine neue und interessante Kundschaft ist es, sich am Freitagnachmittag mal auf einem Aldi-Parkplatz umzusehen. Da parkt der Skoda, der VW Passat, der Porsche Cayenne. Aldi zieht natürlich eine preisbewusste Klientel an – aber die zieht sich durch alle Bevölkerungsgruppen. Diese Zielgruppe ist sehr interessant für uns.

Aldi ist nicht die erste Supermarkt-Kette, mit der Aida kooperiert. Mit welchen arbeiten Sie noch zusammen?

Mit Tchibo zum Beispiel, auch mit Metro und Rewe. Für uns sind die Angebote ein zusätzlicher Vertriebsweg. Wir haben mehr als eine Million Gäste in diesem Jahr auf unseren bald 14 Schiffen. Wenn wir weiter wachsen wollen – und das wollen wir –, müssen wir unsere künftigen Gäste ansprechen, wo sie unterwegs sind.

Das heißt?

Der Kunde entscheidet, wie und wo er seinen Urlaub aussucht und bucht. Manche rufen uns direkt an, andere gehen ins Reisebüro. Wir erleben, dass sich mehr und mehr Menschen im Internet oder auf ihrem Mobiltelefon informieren. Die ganz großen Reichweiten werden aber immer noch auf den klassischen Wegen erzielt – auch mit den Wochenprospekten der großen Handelsketten.

Galerie zur Kreuzfahrtsaison 2019 in Mecklenburg-Vorpommern

Zur Galerie Schiffegucken in Rostock, Wismar, Sassnitz und Stralsund: 47 Kreuzfahrtschiffe nehmen Kurs auf MV.

Reisebüros dominieren noch

Welche Rollen spielen noch Reisebüros? Oder dominieren bei Aida schon die Online-Buchungen?

In Deutschland dominiert klar das klassische Reisebüro. Das wollen wir stärken und unterstützen. Fakt ist aber auch, dass es kaum noch einen Gast gibt, der sich nicht vorher über Angebote und seine Reise im Internet informiert. Der Weg zur Buchung führt oft über das Internet.

Vergangenes Jahr hat Aida sein größtes Schiff, die „Aidanova“, in Dienst gestellt. In diesem Jahr folgt die „Aidamira“, 2021 und 2023 dann die Schwesterschiffe der „Nova“. Die Zusammenarbeit mit Aldi erweckt den Eindruck, Aida habe sich übernommen – und müsse jetzt Reisen billig verkaufen …

Das ist definitiv falsch. Ja, wir wachsen schnell – aber auch erfolgreich. Natürlich ist es eine riesige Kraftanstrengung, ein neues Produkt wie die „Aidanova“ in den Markt zu bringen. Dafür reicht ein einziger Vertriebsweg nicht aus. Wir brauchen die traditionellen Wege – aber auch die neuen. Das funktioniert.

Das klingt, als ob das alles sehr leicht sei. Andere Anbieter im gesamten Tourismusmarkt – auch in MV – haben derzeit große Probleme. Warum Sie nicht?

Fakt ist: Unser Wachstumskurs ist beispiellos im deutschen Tourismusmarkt. Unsere Kollegen im Marketing und im Vertrieb stehen vor der größten Aufgabe, die wir je zu meistern hatten. Auch hier in Rostock arbeiten wir dafür hart. Ja, 2019 wird für die Tourismusbranche im Ganzen eine Herausforderung. Aber wir werden unsere Ziele erreichen.

„Wir sind zufrieden“

Also gibt es keine Probleme bei der Auslastung?

Nein, wir sind zufrieden. Wenn Sie im Juli oder August noch eine Familienkabine bei uns an Bord buchen wollen, ist das eine echte Herausforderung für uns. Aber ja: Wir müssen noch viel mehr mit unseren Partnern über die neuen Angebote reden. Das ist unser Job. Und wir müssen dem Reisevertrieb noch besser erklären, was Aida den Gästen zu bieten hat. Auch das ist unser Job. Die besten Botschafter aber sind die zufriedenen Gäste selbst.

Aida-Präsident Felix Eichhorn hat gesagt, die Reederei erzeuge Wachstum auch durch neue Kapazitäten am Markt. Geht das auf?

Im Kreuzfahrtmarkt kann es nur Wachstum geben, wenn es auch neue Angebote gibt. Die Branche hat insgesamt viele Schiffe in Dienst gestellt. Wir werden mehr neue Gäste auf unseren Schiffen begrüßen als in allen Jahren zuvor. Das ist aber kein Spaziergang.

Sie sprachen es an: Auch Mitbewerber wie TUI Cruises oder Hapag Lloyd stellen neue Schiffe in Dienst. Ist es als Branchenprimus leichter?

Das Spannende an der Rolle des Marktführers ist es, vorweglaufen zu dürfen. Das Wachstum im deutschen Kreuzfahrtmarkt findet im Wesentlichen bei uns statt. Wir holen neue Gäste aber nicht von Mitbewerbern. Das sind größtenteils Reisende, die zuvor noch nicht auf Schiffen unterwegs waren. Unsere neuen Kunden haben zuvor im Wesentlichen Urlaub in qualitativ hochwertigen Urlaubsressorts an Land gemacht.

599 Euro sind auskömmlich

Bei Aldi bieten Sie Reisen ab 599 Euro an. Ist das überhaupt noch kostendeckend?

Der Preis hat immer mit Angebot und Nachfrage zu tun – und ist natürlich nicht immer verfügbar. Aber das sind auch sogenannte „Ab“-Angebote, um den Markt zu stimulieren. Am Ende sind unsere Preise für Aida wirtschaftlich sinnvoll und auskömmlich.

Lesen Sie auch:

Andreas Meyer