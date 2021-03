Rostock

Raus aus dem Büro, hinein ins Homeoffice: Die Corona-Pandemie hat auch die Arbeitswelt verändert – ganz egal ob im kleinen Büro oder beim Großkonzern. „Uns ist es gelungen, unsere Mitarbeiter sehr schnell zu Beginn der Pandemie ins Homeoffice zu bringen. Die meisten Kollegen waren bereits ohnehin mit mobilen Geräten, wie Laptops, ausgestattet. Das hat uns sehr geholfen“, bilanziert Hansjörg Kunze, Vice President Communication & Sustainability bei Aida Cruises.

Dennoch hätte die Pandemie auch bei der Rostocker Reederei die Digitalisierung der Prozesse noch einen großen Schritt vorangebracht, was sich sicher auch künftig fortsetzt. „Genauso wie die Nutzung von Videokonferenzen bei uns beispielsweise in der Kommunikation mit den Schiffen bereits gang und gäbe war, hat sich dieser Trend noch einmal deutlich verstärkt. Wir gehen davon aus, dass auch nach der Pandemie virtuelle Konferenzen eine viel wichtigere Rolle als zuvor in unserer Arbeitswelt spielen werden“, sagt Kunze.

Eines sei aber nach dem Jahr Krisenerfahrung festzustellen: „Trotzdem geht bei aller Technik nichts über ein persönliches Meeting – das vermissen wir genauso wie alle anderen auch und wünschen uns, dass wir uns bald wieder von Angesicht zu Angesicht begegnen können.“

Von Claudia Labude-Gericke