Aida in der Krise: Wie es mit den unfertigen Kreuzfahrtschiffen weitergehen soll

Wie geht es für den größten Arbeitgeber des Landes weiter? Nach OZ-Informationen laufen bei der Rostocker Reederei Aida Cruises die Planung für einen Neustart nach der Corona-Krise auf Hochtourenn.

Auch am eingeschlagenen Wachstumskurs will die Reederei offenbar festhalten: Auf der Meyer-Werft in Papenburg geht der Bau des neuen Kussmund-Flaggschiffs „ Aida Cosma“ trotz der aktuellen Probleme weiter. Ob Aida Millionen-Kredite des Bundes in der Krise erhält, ist indes weiter offen.

Carnival behält Bestellungen

Aidas Mutterkonzern Carnival hat bei der Meyer-Gruppe insgesamt neun Kreuzfahrt-Schiffe geordert. Das erste Schiff der neuen Baureihe war die bereits Ende 2018 abgelieferte „ Aida Nova“. Für Aida sind noch zwei weitere Neubauten bestimmt: Die „ Aida Cosma“, die bereits im Bau ist und im kommenden Jahr abgeliefert werden soll, sowie ein weiterer Luxusliner der Helios-Klasse, der laut ursprünglichen Planungen 2023 zur Flotte stoßen sollte. Die kompletten Maschinenraummodule der Schiffe stammen von der Rostocker Neptun-Werft.

Obwohl sowohl der Mutterkonzern Carnival als auch Aida selbst von der Corona-Krise hart getroffen wurden, halten die Reedereien an den Neubauten fest: „Bisher hat kein einziger Kunde einen Auftrag bei uns storniert. Dafür sind wir sehr dankbar“, so Paul Bloem, Leiter Politik und Kommunikation der Meyer-Werft-Gruppe. „Dass sind wichtige Aufträge für unsere Mitarbeiter in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und auch Finnland.“ Richtig sei aber, dass die Werft mit den Bauherren Gespräche führe, die Aufträge zu strecken. Soll heißen: Die Ablieferungstermine sollen nach hinten geschoben werden.

500-Millionen-Euro-Kredit für Aida ?

Unterdessen verhandelt Aida für die Zeit der Zwangspause weiter über ein Überbrückungsdarlehen des Bundes. Die staatliche KfW-Bankengruppe wollte sich auf Anfrage zum Stand der Verhandlungen und zur Höhe des möglichen Kredites nicht äußern. Auch für Aida gelte das Bankgeheimnis, so ein Sprecher. Im Gespräch sind aber 500 Millionen Euro, die sich die Reederei sichern und mit Zinsen zurückzahlen will.

„ Aida Cruises ist einer der bedeutendsten Arbeitgeber in der Region. Wir sind mit den Beteiligten – mit dem Unternehmen und auch dem Bund – weiter in Gesprächen. Es geht darum, Unterstützungsmöglichkeiten auszuloten“, so Gunnar Bauer, Sprecher von Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU).

Aida-Vize Hansjörg Kunze wollte sich am Freitag weder zu den Neubauten noch den Verhandlungen über Überbrückungskredite äußern. Die Reederei hat seit mehr als zwei Monaten keine Umsätze mehr, alle Kreuzfahrten sind bis Ende Juni abgesagt.

Von Andreas Meyer