Rostock

Die Rostocker Reederei Aida Cruises kooperiert bei Corona-Tests künftig mit den Helios Kliniken. Kreuzfahrer erhalten ihren Corona-Test vor der Abreise kostenlos in den Krankenhäusern der Gruppe. Die Gäste suchen dazu in einem festgelegten Zeitfenster eine Helios-Klinik ihrer Wahl auf, wie die Reederei erklärt. Das Testzeitfenster liege dabei drei Tage vor dem Check-in an Bord.

Der PCR-Test ist verpflichtend, bei einem positiven Ergebnis können Kunden kostenlos umbuchen. Die Helios Kliniken kooperieren bereits mit anderen Reedereien. Aida Cruises hatte den Kreuzfahrt-Neustart zuletzt immer wieder verschoben, nun soll es Mitte Oktober losgehen.

Von RND/dpa