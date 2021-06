Rostock

Rostocks Kreuzfahrt-Reederei Aida Cruises nimmt Kurs auf Normalität. Schon im Herbst werden die meisten Schiffe wieder fahren. Spätestens im Frühjahr alle 14, kündigt Costa-Chef Michael Thamm (58) im OZ-Interview anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Reederei an.

25 Jahre Aida. Durch die Pandemie fühlt sich der Aida-Geburtstag eher wie eine Neugründung an. Was geht gerade in Ihnen vor?

Michael Thamm: Ich schaue heute weniger zurück, sondern nach vorne. Für uns zählt, wie wir unsere Schiffe schnell wieder in Fahrt und damit alle unsere Mitarbeiter zurück an ihre Arbeitsplätze bekommen. Und damit auch unsere Gäste an Bord. Aida hatte bis 2019 1,3 Millionen Gäste pro Jahr auf den Schiffen.

Wie viele Mitarbeiter sind jetzt noch in Kurzarbeit und wann wollen Sie alle wieder an Deck haben?

Seit März bieten wir wieder Reisen an. Wir haben mit „Aidaperla“ begonnen, im Moment in Spanien und den Kanaren. „Aidablu“ fährt die Griechenland-Tour und „Aidasol“ ab Kiel. Drei von 14 Schiffen sind wieder im Service.

Wir haben einen klaren Plan, wann die nächsten Schiffe an den Start gehen. Wir gehen davon aus, dass wir im Herbst den großen Teil unserer Flotte wieder im Dienst haben. Bis Frühjahr 2022 wieder alle Schiffe.

Wir haben in den vergangenen Wochen die Kurzarbeit schon schrittweise reduziert und mit jedem Schiff im Gästebetrieb kehren weitere Mitarbeiter zurück.

Pandemiebedingt gibt es im Moment an Bord Tischservice statt Buffet, und Sie lasten die Schiffe nicht komplett aus, damit es an Bord nicht zu eng wird. Wird die Pandemie die Kreuzfahrt nachhaltig verändern, werden wegen Corona eingeführte Veränderungen bleiben?

Grundsätzlich wird es keine wesentlichen konzeptionellen Veränderungen geben. Wir haben technische Dinge verbessert, zum Beispiel die Frischluftsysteme an Bord. Zu unseren üppigen Buffets werden wir früher oder später zurückkehren.

Betrifft es auch die Auslastung?

Die Schiffe sind so gebaut, dass die Kabinenanzahl und Angebote an Bord stimmig sind. Auslastungen von 100 Prozent und darüber haben in der Vergangenheit gezeigt, dass es funktioniert und unsere Gäste sehr zufrieden sind. Wir spüren auch jetzt, dass die Auslastung wieder steigt und wir die hohe Nachfrage im Moment noch nicht überall befriedigen können. Die Gesundheit hat Vorrang.

Ab wann werden die Hygienevorschriften überflüssig?

Mit einem hohen Durchimpfungsgrad unserer Bevölkerung wird sich das bald von allein erledigen.

Haben Sie eine Aida-Lieblingstour?

Ich träume von einer Weltreise, kann mir das nur zeitlich leider nicht leisten. Das würde ich gerne mit meiner Familie machen.

Sie können doch ein mobiles Büro an Bord einrichten …

Das ginge. Aber vielleicht ist es nicht das richtige Signal, wenn der Chef mal dreieinhalb Monate weg ist. Ich würde es wirklich gern machen und werde es irgendwann sicher auch tun.

Wenn Sie an die Anfänge von Aida vor 25 Jahren denken – was fällt Ihnen da sofort ein?

Ich kann kaum fassen, dass es schon 25 Jahre her ist. Wenn wir die Pandemie mal rauslassen – sie wird mit Blick auf unsere Geschichte eine Episode sein – ist es eine unglaublich erfolgreiche Unternehmensgeschichte. Aida gehört zu den Top-3-Kreuzfahrtunternehmen in Europa, was die Größe betrifft. Wirtschaftlich ist es das erfolgreichste, bei der Nachhaltigkeit sogar mit ganz großem Abstand.

Zur Person Michael Thamm (58) wurde in Dresden geboren. Nach seinem Betriebswirtschaftsstudium mit dem Schwerpunkt Schifffahrt begann er 1985 seine berufliche Laufbahn bei der Deutschen Seereederei (DSR) in Rostock. Mit der Gründung von Aida Cruises wurde er Senior Vice President Operations und damit verantwortlich für Aufbau und Entwicklung der Reederei. 2004 wurde er President von Aida. Seit dem 1. Juli 2012 ist Thamm Geschäftsführer (CEO) der Costa Group, zu der auch Aida gehört. Seit 2017 ist Thamm zusätzlich CEO von Carnival Asia.

Und da arbeiten wir weiter dran. Im Jahr 2040 wollen wir emissionsneutral sein. Ohne unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten wir das nicht geschafft. Ihnen sind wir sehr dankbar. Sie werden uns weiterhin tragen. 80 Prozent der Mitarbeiter wünschen sich nachhaltig wirtschaftende Unternehmen.

Aida hat die Kreuzfahrt aus der elitären Ecke geholt und für jedermann bezahlbar gemacht. Dadurch nimmt die Zahl der Schiffe und der Passagierkapazitäten zu. Früher waren 1000 Menschen an Bord, heute schon mal 6000, die auch Landgänge unternehmen. Was ist daran nachhaltig?

Für uns steht im Mittelpunkt, dass wir Win-win-Situationen mit den Häfen erzielen. Wir besprechen mit den Häfen, was sich unsere Gäste wünschen und was der Hafen leisten kann und möchte. Wenn ein Ort nur eine gewisse Anzahl an Touristen verträgt, dann kommen wir mit einem kleinen Schiff. Das ist der große Vorteil unserer Flotte, die aus unterschiedlichen Schiffsgrößen besteht.

Wenn ein größeres Schiff, wie die „Aidanova“, in Barcelona liegt, spielen unsere 5000 Gäste angesichts der 150 000 Gäste, die Barcelona an diesem Tag hat, überhaupt keine Rolle.

Werden Sie Ihre Flotte um kleinere Schiffe erweitern?

Mit unserer Flottenstruktur sind wir sehr zufrieden, und wir werden weiterhin in kleine Schiffe investieren. Sie sind bei unseren Gästen sehr beliebt, da sie kleinere Häfen anlaufen können.

Aida hat Ihr Berufs- und Privatleben maßgeblich geprägt. Nach dem Start bei der Deutschen Seereederei (DSR) haben Sie Aida mitaufgebaut und wurden dann Chef der italienischen Mutterreederei Costa. Würden Sie heute irgendetwas anders machen?

Ich kann mich nur bei Horst Rahe und Nikolaus Schues bedanken, die mir damals das Vertrauen geschenkt haben, Aida mitaufzubauen. Das war eine einmalige Sache. Es ist beeindruckend, wie das Unternehmen gewachsen ist und dass ich daran mitwirken konnte.

Durch Aida bin ich bei Carnival Corporation gelandet. Bei diesem Konzept habe ich schon immer die starke unternehmerische Ausprägung bewundert. Ohne Carnival wäre Aida nicht so weit gekommen. Es ist immerhin ein Geschäft, in dem man sehr hohe Summen investieren muss. Die „Aidanova“ beispielsweise hat über eine Milliarde Euro gekostet. Bei der Entwicklung der LNG-Antriebe ist Aida Vorreiter. Die Technologie ist auch bei anderen Marken der Carnival-Gruppe eingeführt worden, die in Deutschland gebaut werden. Damit hat Aida mit der Meyer Werft Investitionen von 12 Milliarden Euro nach Deutschland geholt.

Wie sicher ist Rostock als Hauptsitz von Aida Cruises?

100-prozentig sicher. Wir hatten auch nie andere Pläne. Aida ist in Rostock verwurzelt. Es gab immer mal wieder Avancen von anderen Städten, wir haben die aber nie weiterverfolgt.

Von Andreas Ebel