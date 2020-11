Rostock

Es geht um bis zu 1500 Jobs in Rostock und Hamburg – und um überlebenswichtige Milliarden-Aufträge für die angeschlagenen Werften im Norden: Aida Cruises, der größte Arbeitgeber in MV, verhandelt mit dem Bund erneut über ein Multi-Millionen-Hilfsprogramm. Die Rostocker Reederei hat in Berlin Staatshilfen in Höhe von insgesamt 400 Millionen Euro beantragt – in Form von Bürgschaften. Auch die Länder MV und Hamburg sollen sich an dem Hilfspaket beteiligen. Das erfuhr die OZ aus Regierungskreisen.

Bereits seit März steht die Flotte von Aida größtenteils still. Über Monate mussten alle Törns auf den insgesamt 14 Schiffen abgesagt werden. Im Oktober wagte die Reederei mit einem Schiff – der „Aidablu“ – den Neustart nach der Corona-Zwangspause und bot erstmals wieder Kreuzfahrten für deutsche Gäste entlang der italienischen Küste an. Doch die Freude währte nur kurz: Seit dem 2. November ist auch Aida wieder im Lockdown.

Michael Thamm, Chef der italienischen Costa-Gruppe, bezifferte die Corona-Verluste für die Kreuzfahrtbranche in Deutschland zuletzt in einem offenen Brief an die Bundesregierung auf 1,5 Milliarden Euro. Aida ist Teil der Costa-Gruppe.

Geld vom Bund für Rostocker Schiffe ?

Bereits im Mai hatte Aida erstmals beim Bund angeklopft – und um finanzielle Hilfen gebeten. Bis heute hat die Reederei nach OZ-Informationen aber kein Geld erhalten. Das soll sich nun aber schnell ändern: Aida will sich bei einem Bankenkonsortium unter Federführung der bundeseigenen KfW-Gruppe ( Kreditanstalt für Wiederaufbau) 400 Millionen Euro leihen. Auch die Deutsche Bank, die US-Großbank JP Morgan Chase sowie der Investment-Riese Goldman Sachs sollen zu den Kreditgebern gehören.

Schon im Frühjahr hatte Aida betont, „keine Geschenke“ vom Staat oder dem deutschen Steuerzahler zu wollen. Auch bei dem neuen Anlauf für Staatshilfen geht es um Bürgschaften. Heißt: Aida leiht sich von den Banken Geld, muss dieses Geld in den kommenden Jahren auch mit Zinsen zurückzahlen.

Und selbst wenn Aida nicht in der Lage sein sollte, die Kredite zurückzuzahlen, entsteht dem Steuerzahler zunächst kein Schaden: Aus Verhandlungskreisen heißt es, dann müsste zunächst der Mutterkonzern Carnival aus Miami ( USA) einspringen. Der hat sich nach Angaben in Pflichtmitteilungen für die US-Börsen mit Milliarden eingedeckt, um die Krise zu überstehen.

Auch Länder sollen bürgen

Die Hilfen für Aida würden sich in einer Größenordnung mit denen für die MV Werften bewegen: Die Schiffbau-Betriebe in Wismar, Warnemünde und Stralsund, die zur Genting-Gruppe aus Hongkong ( China) gehören, brauchen sogar 570 Millionen Euro.

Auch interessant: „Safe Ships“: MV Werften setzen auf kleinere Kreuzliner mit mehr Platz je Passagier

Nach OZ-Informationen sollen sich auch zwei Bundesländer an den Bürgschaften für Aida beteiligen: Das Unternehmen mit Hauptsitz in Rostock beschäftigt an der Warnow rund 800 Menschen, in Hamburg weitere 700. Sowohl MV als auch die Hansestadt Hamburg sollen sich deshalb am Hilfspaket beteiligen. Den Löwenanteil soll aber der 600 Milliarden Euro starke Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes stemmen.

Glawe : „Aida hat Hausaufgaben gemacht“

Aida-Sprecherin Martina Reuter bestätigte gegenüber der OZ lediglich, dass die Reederei sich „aktuell in Gesprächen mit den Bund“ befinde. Über alle Details sei Vertraulichkeit vereinbart worden.

Auch Landeswirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) äußert sich nur kurz und knapp: „MV hat sich schon im Frühjahr positiv zu Hilfen für Aida positioniert.“ Die Landesregierung glaube an die Reederei – und daran, dass Aida eine Zukunft habe. Zu den aktuellen Verhandlungen sagt Glawe: „Aida und die Banken haben ihre Hausaufgaben gemacht.“

Aus Berliner Kreisen heißt es, der Bund sehe für die Reederei eine „positive Fortführungsperspektive“. Im Klartext: Sobald Kreuzfahrten wieder möglich seien, werde Aida in die Erfolgsspur zurückkehren. Alle Vorbesprechungen zu Aidas Hilfsantrag seien positiv verlaufen. Die Reederei plant offenbar in Zukunft mit deutlich geringeren Auslastungszahlen an Bord. Costa-Chef Thamm hatte in einem OZ-Interview davon gesprochen, dass Aida bereits ab einer Auslastung auf den Schiffen von etwas mehr als 30 Prozent schwarze Zahlen schreiben könne.

Längere Kurzarbeit und November-Hilfen?

Aida hat bereits im Mai rund 80 Prozent seiner Mitarbeiter an Land in Kurzarbeit geschickt. Mit dem Betriebsrat wurde im Gegenzug vereinbart, dass betriebsbedingte Kündigungen bis Jahresende ausgeschlossen sind. Aus Unternehmenskreisen heißt es jetzt, dieser Deal solle möglicherweise über den Jahreswechsel hinaus verlängert werden. Aida stockt das Kurzarbeitergeld für seine Belegschaft nach OZ-Informationen bisher nicht auf.

Offen ist zudem noch, ob Aida auch einen Antrag auf die so genannten November-Hilfen des Bundes stellen wird: Die Regierung in Berlin hat Unternehmen, die im aktuellen Lockdown ihr Geschäft einstellen müssen, zugesagt, bis zu 75 Prozent des Umsatzes aus dem November 2019 als Hilfe zu zahlen. Im November 2019 war Aida noch voll im Geschäft.

Von Andreas Meyer