„Aidacosma“ ausgedockt: So viel Rostock steckt in dem neuen Kreuzfahrt-Riesen

Rostock

Der Kapitän des niederländischen Schleppers gibt das Signal, die schweren Stahltaue ziehen an und schon gleitet ein Stahlkoloss, der bald zum Stolz von Aida Cruises werden soll, lautlos in die Warnow. Von außen betrachtet sieht das Manöver so einfach aus. Dahinter stecken aber acht Wochen minutiöse Vorbereitung: Auf der Rostocker Neptun Werft ist am Montag die Maschinenraum-Sektion der neuen „Aidacosma“ ausgedockt worden. Das Herzstück des Kreuzfahrt-Riesen geht auf Reisen nach Papenburg.

120 Meter lang und komplett ausgerüstet

Die „Aidacosma“ wird das zweite Schiff der neuen Helios-Klasse der Rostocker Reederei. Das Schwesterschiff „Aidanova“ ist bereits seit 2018 im Dienst, die „Cosma“ soll im Mai 2021 zur Flotte stoßen. „Und ein großer Teil des Kreuzfahrtschiffes ist dann made in Rostock“, sagt Mathias Kopitzki, Projektleiter auf der Neptun Werft.

Mitte Oktober war die neue Kussmund-Schönheit an der Warnow auf Kiel gelegt worden, nun ist der erste Teil fertig: die „Feru“ – die schwimmende Maschinenraum-Sektion (oder, auf Englisch: Floating Engine Room Unit). Vier Stockwerke hoch, 120 Meter lang, 42 Meter breit „und schon komplett ausgestattet“, sagt Kopitzki.

Heißt: Die vier Hauptmaschinen sind bereits eingebaut, die drei LNG-Tanks ebenfalls. Denn wie die „Nova“ soll auch die „Cosma“ komplett mit dem klimafreundlicheren Flüssiggas betrieben werden. „Die Maschinen stammen von unserem Nachbarn, von Caterpillar.“ Bereits seit 2007 setzt Aida auf Antriebe aus der Heimatstadt. Selbst „Aidaprima“ und „Aidaperla“, die in Japan gebaut wurden, fahren mit Rostocker Maschinen.

Zwei Schlepper, eine Woche Zeit

Die neue „Cosma“ soll nun bis spätestens Anfang Mai 2021 in Papenburg zu Ende gebaut werden. Dort hat die Meyer Werft ihren Sitz, die Konzernmutter der Rostocker Neptun-Schiffbauer. „Dort sind bereits einzelne Blöcke für das neue Schiff gebaut worden. Aber erst wenn die Maschinenraum-Sektion ankommt, kann es so richtig losgehen“, sagt Projektchef Kopitzki.

So soll die „Aidacosma“ einmal aussehen: Ab 2021 soll das Kreuzfahrtschiff zunächst ab Kiel, im Winter dann ab Dubai zu Kreuzfahrten starten. Quelle: Aida Cruises

Der Zeitdruck ist enorm: Nicht mal mehr 15 Monate bleiben den Schiffbauern, um einen Giganten zu bauen. Kein Wunder, dass alles minutiös geplant wird – auch der Transfer des Herzstücks von der Warnow an die Ems. „Wir haben die Abfahrt zwei Stunden vorlegt“, sagt Kopitzki. Der Schleppverband will es innerhalb eines Tages bis nach Kiel schaffen. „Schlechtes Wetter ist angesagt. Deshalb wollen wir so schnell es geht in die sichere Förde.“

Dort wird das Modul zwei Tage die Kapriolen abwarten, dann geht es weiter durch den Nord-Ostsee-Kanal, die Elb-Mündung und an den Ostfriesischen Inseln vorbei in den Dollart. „In Emden machen wir halt, dann geht es die Ems flussaufwärts bis Papenburg.“ Ein Schlepper würde ausreichen, um die „Feru“ der „Aidacosma“ mit fünf Knoten über das Meer zu ziehen. „Wir haben aber immer zwei Schlepper im Einsatz. Zur Sicherheit.“

Acht Wochen Vorbereitung

Bereits vor zwei Monaten haben die Vorbereitungen für den Transfer begonnen. „Ein Rostocker Sachverständiger hat seitdem die Arbeiten überwacht: Sind die Schotts wasserdicht, kann von oben und von unten wirklich kein Wasser eindringen. Das alles muss sicher sein, das wollen auch die Versicherungen so“, sagt Kopitzki.

Ebenso wichtig: Alle beweglichen Teile müssen wirklich fest sein. „Der Koloss wird auf der Überfahrt ganz schön durchgeschüttelt. Da darf nichts durch die Gegend fliegen.“ Dass kein Wasser eindringen kann – dafür sorgen die Schotts. „Das sind bereits die richtigen Schotts. Wir bauen dafür nicht extra Schutzwände ein. Die müssen ja im Notfall auch dicht halten.“

Seit gut zwei Wochen beobachten Kopitzki und seine Fachleute das Wetter – und richten ihre Route danach aus: „Zur Not könnten wir auch in Wismar noch festmachen. Aber zwischen Brunsbüttel und der Ems-Mündung gibt es nicht mehr viel. Da müssen wir in einem Rutsch durchkommen.“ Und wenn das Wetter doch kippen sollte: „Dann legt sich der Schleppverband in den Windschatten einer Insel und wartet ab.“

Ungünstig wäre das trotzdem, sagt Kopitzki: „Wir haben jetzt ein Zeitfenster von knapp einer Woche. Am kommenden Sonntag müssen wir in Papenburg sein.“ Denn schon kommenden Montag gehen die Arbeiten an der „Cosma“ dort weiter.

Vier „Feru“ pro Jahr

Das Herzstück von „Aidacosma“ wird aber nicht der einzige Koloss sein, den die Neptun Werft in diesem Jahr abliefert: „Wir haben jetzt mit dem Bau des Maschinenraum-Moduls eines neuen Disney-Kreuzfahrtschiffes begonnen. Unsere Baunummer 705 und ebenfalls mit LNG-Antrieb“, sagt Mathias Kopitzki. Lieferzeitraum ist die 34. Kalenderwoche.

In der 50. Kalenderwoche folgt dann die nächste „Feru“ für ein Kreuzfahrtschiff, das auf der Schwesterwerft in Turku. Allein die Aida-Mutter Carnival hat neun Schiffe geordert – und allesamt bekommen ihr Herzstück aus der Hansestadt. Ende 2021 wird übrigens in Rostock schon das nächste neue Aida-Schiff auf Kiel gelegt. Projektname: Helios 3.

Von Andreas Meyer