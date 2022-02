Hamburg / Rostock

„Kabbelige See“ und Eisregen sorgen für eine Verzögerung der „Aidacosma“, die sich derzeit auf Kurs nach Hamburg befindet, wo sie am Samstag, 26. Februar, mit über 3 000 Gästen zu ihrer ersten Fahrt aufbrechen will. Unsere OZ-Reporterin Juliane Schultz ist an Bord und hat uns heute Morgen einen kleinen Einblick per Video geschickt.

Video-Botschaft von der „Aidacosma“

Mit der „Aidacosma“ startet das Kreuzfahrtunternehmen Aida in die neue Saison, sie ist das neue Flaggschiff der Rostocker Reederei.

Von Juliane Schultz / OZ