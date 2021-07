Die „Aidasol“ ist am Donnerstagabend von Warnemünde in Richtung Göteborg aufgebrochen. Das Auslaufen des Schiffs wurde von zahlreichen Schaulustigen am Passagierkai beobachtet. Die Kreuzfahrtsaison im Ostseebad nimmt nun Fahrt auf. Bislang sind 17 Anläufe bis Mitte September geplant.