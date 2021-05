Neustadt-Glewe

In den Planungen für Mecklenburg-Vorpommerns Festival-Sommer ist wieder jede Menge Musik drin: Das Airbeat One, das größte Electro-Open-Air Nordeutschlands, soll 2021 stattfinden.

Rock am Ring, die Fusion, das Full Force und das Deichbrand: Etliche große Festivals wurden für 2021 abgesagt und auf’s nächste Jahr verschoben. Der Eventmanager des Airbeat, Sebastian Eggert, rechnet sich dagegen gute Chance aus, sein Festival in Neustadt-Glewe (Kreis Ludwigslust-Parchim) in diesem Jahr ausrichten zu können. „Wir beobachten die aktuelle Entwicklung nach wie vor sehr genau. Das deutliche Anziehen der Impfkampagne in Deutschland mit aktuell über 42 Millionen Impfungen stimmt uns positiv. Darum prüfen wir aktuell in alle Richtungen, um eine bestmögliche Situation für unsere Fans zu schaffen.“

Gemeinsam mit dem Amt und der Stadt Neustadt-Glewe, dem Landkreis Ludwigslust-Parchim, den zuständigen Behörden sowie der Polizei und den Einsatzkräften habe man vereinbart, gemeinschaftlich am 1. Juni 2021 über die diesjährige Ausgabe zu entscheiden. „Bis zum 1. Juni 2021 sind alle relevanten Szenarien mit den zuständigen Partnern, Behörden und Ämtern abgestimmt. Wir arbeiten nach wie vor mit Hochdruck an einer diesjährigen Ausgabe des Airbeat One Festivals und hoffen, dass wir unsere Fans und die Künstler in diesem Sommer in Neustadt-Glewe begrüßen dürfen,“ erklärt Sebastian Eggert.

Von Antje Bernstein