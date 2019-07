Neustadt-Glewe

Am 10. Juli dröhnen wieder elektronische Beats über den Flugplatz in Neustadt-Glewe ( Landkreis Ludwigslust-Parchim). Denn dann findet wieder bis zum 14. Juli das Airbeat One Festival statt. Für einen störungsfreien Ablauf ist auch die Polizei an diesen Tagen wieder verstärkt im Einsatz. „Schwerpunkt dürfte auch in diesem Jahr die Bewältigung des hohen Verkehrsaufkommens, insbesondere an den An- und Abreisetagen, sein“, teilt die Polizeiinspektion Ludwigslust mit. Bis zu 65 000 Besucher werden auf dem Flugplatzgelände am Rande der Stadt erwartet.

An- und Abreisende müssen zudem mit Kontrollen rechnen. Die Beamten werden besonderes Augenmerk auf Alkohol- und Drogenkonsum legen, heißt es in der Mitteilung weiter. Während des Festivals werden zwischen 150 und 180 Einsatzkräfte der Polizeiinspektion sowie der Bereitschaftspolizei und Studenten der Fachhochschule Güstrow eingesetzt. Sie werden auch in einer mobilen Wache auf dem Festivalgelände präsent sein.

OZ