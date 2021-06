Neustadt-Glewe

Der Festival-Sommer 2021 wird coronabedingt erneut deutlich leiser sein, als Open-Air-Fans es sich wünschen. Umso mehr dürfte diese Nachricht Musik in ihren Ohren sein: Das „Airbeat One“, Norddeutschlands größtes Dance-Festival, wird stattfinden. Allerdings zu einem anderen Termin als sonst.

Statt wie gewohnt im Juli, soll das beliebte Live-Event im Spätsommer in Neustadt-Glewe (Kreis Ludwigslust-Parchim) über die Bühne gehen. Das Airbeat findet vom 8. bis 12. September 2021 statt, kündigen die Veranstalter um Sebastian Eggert aus Lübtheen (Ludwigslust-Parchim) an. Nach umfangreichen und konstruktiven Gesprächen mit den zuständigen Behörden und Einsatzkräften habe man sich gemeinschaftlich auf den neuen Termin geeinigt.

Möglich sei der auch durch die „positive Entwicklung der Impfkampagne in Deutschland mit aktuell 50 Millionen Impfungen sowie eine deutschlandweit sinkende Inzidenz. Die konstruktiven Gespräche mit den zuständigen Behörden und die Ankündigung aus den Niederlanden, dass laut der niederländischen Regierung Festivals dort ab dem 30. Juni wieder stattfinden dürfen sowie die News aus Österreich mit Großevents ab August, gaben uns einen zusätzlichen Motivationsschub, mit noch mehr Hochdruck an der diesjährigen Ausgabe des Airbeat One Festivals zu arbeiten“, erklärt Sebastian Eggert. „Wir hoffen, die Entwicklung stabilisiert sich kontinuierlich weiter und freuen uns mit unseren Fans und den Künstlern im September auf dem Flugplatz Neustadt-Glewe feiern zu können“, so der Eventmanager weiter.

Auf die Nachricht haben Fans lange gewartet. Genauso wie darauf, wieder bei einem Open Air in MV feiern zu können. 2019 hatte das Airbeat zuletzt stattgefunden. An fünf Tagen ließen damals insgesamt knapp 200 000 Electrofans den Flugplatz in Neustadt-Glewe beben. Im Jahr darauf war’s hier hingegen mucksmäuschenstill. Statt auf dem Festival-Gelände tobten sich internationale Top-DJs im Sommer 2020 pandemiebedingt im Hamburger Autokino Cruise Inn aus: Bei der „Airbeat One Car Edition“ legten unter anderem die DJs Neelix und Fabio Fusco auf.

Veranstalter setzen auf Test-Strategie

Nun kehrt das Airbeat zurück in seine Heimat. Damit das Festival mit voller Gästezahl stattfinden kann, wurde ein Hygiene- und Sicherheitskonzept erarbeitet. „Es wird immer deutlicher, dass geimpfte und genesene Personen uneingeschränkten Zugang zu allen Veranstaltungen haben werden. Wichtig ist es deshalb, dass in den Konzepten der Fokus auf das Testen der ungeimpften Anwesenden gelegt wird. Sie sollen nach negativen Tests die Möglichkeit der Teilnahme am Festival haben“, so die Veranstalter.

Die konkreten Maßnahmen sollen erst in einigen Wochen vorgestellt werden. Derzeit arbeiten Veranstalter, Gesundheitsamt und Ordnungsbehörde die Details aus und passen das Konzept den laufenden Entwicklungen an, heißt es.

Line-Up: Viele Star-DJs dabei

Das Line-up soll auch für das neue Datum im September nahezu identisch bleiben. Hierzu laufen die Gespräche mit allen Agenturen und Künstlern auf Hochtouren. Viele der für Juli gebuchten Acts schaffen es, terminlich den Wechsel mitzugehen. Dazu gehören unter anderem Mainstage-Headliner wie Armin van Buuren, Timmy Trumpet oder Steve Aoki, Techno-Headliner in der Arena wie Charlotte de Witte oder Paul Kalkbrenner und Headliner auf der Terminal-Stage wie Lost Frequencies oder Robin Schulz.

Wer sich bereits für den Juli-Termin Tickets gekauft hat, kann beruhigt sein: Diese gelten auch für den neuen Termin im September. Wer im September keine Zeit haben sollte, kann sich von seinem Ticketanbieter einen Gutschein ausstellen lassen, mit dem er ein Vorkaufsrecht auf die Airbeat One Karten für 2022 hat. Alternativ kann auch eine Erstattung der Bestellung beim entsprechenden Anbieter beantragt werden.

Von Antje Bernstein