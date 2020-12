Travemünde

Es stockt einem der Atem. Die nackte Frau schwimmt durchs azurblaue Wasser auf ein riesiges Krokodil zu. Auge in Auge mit dem Monster. Fotomontage, denkt man. Doch der Fotograf, Wim Westfield (57) aus Travemünde, winkt ab. „Alles echt. Das würde man bei der Größe des Fotos auch sehen.“

Aufgenommen wurde das Bild in der Karibik, in den Jardines de le Reina vor Kuba. Juliette war zum Zeitpunkt, als es Klick machte, noch Sportstudentin. Jetzt ist sie Lehrerin in Lübeck. Arme und Hände hat sie nach hinten wie im Tanz abgespreizt. Was ästhetisch gewollt wirkt, dient ihrem Schutz. Wer auf ein Krokodil zuschwimmt, sollte immer die Arme hinter dem Körper haben, hatte ihr der kubanische Ranger gesagt. Gut, dass wir das jetzt geklärt haben!

„Wir stehen nicht auf der Speisekarte des Cuba Crocodile.“

Cuba Crocodiles wie auf dem Foto gelten als gefährlich – jedoch nicht dort, wo das Bild entstand. Wim Westfield sagt: „Die Jardines de la Reina sind das wohl einzige intakte Meeresökosystem der Welt, weil die Kubaner da kaum jemanden hinlassen.“ Nicht aus Naturschutzgründen, sondern weil man von dort aus super dem Sozialismus den Rücken kehren könne. Daher seien die Krokodile dort entspannt. „Und auf ihrer Speisekarte stehen wir eher nicht.“ Also war Juliette nicht wirklich in Gefahr. Doch ganz ungefährlich war auch dieses Westfield-Shooting nicht.

„Finden Sie mal eine Frau, die noch ’nen Kopfsprung kann.“

Zur Arbeit mit ihm gehöre ein bisschen mehr als sicherer Gang auf sehr hohen Schuhen und nettes Lächeln. Mit GNTM-Tüdelütt kann er nichts anfangen. „Ich habe schon die Models in Konfrontation mit dem Meer, der Natur, den Tieren. Das ist harte Arbeit, nicht ganz ungefährlich und sehr anstrengend. Models müssen sportlich, belastbar, psychisch klar im Kopf und intelligent sein, schwimmen und tauchen können. Einfach hübsch sein, reicht für uns nicht. Eines unserer Models aus Aachen studiert Physik.“

Aktfoto mit rotem Seidentuch von Wim Westfield auf Mauii (USA). Quelle: Wim Westfield

Er lässt seine Mädels mit Riffhaien oder Adlerrochen tauchen, neben Meeresschildkröten schweben, mit Walhaien tanzen oder Lemon Sharks ins grimmige Maul lächeln. Er stellt sie in die schönsten Lagunen der Welt, lässt sie Wasserfälle hochklettern, auf Felsen balancieren oder in tosender Brandung posieren. Ist der Mann verrückt oder lebensmüde? Nein, sagt er: „Unsere Shootings sind megaanstrengend und wir begeben uns in die wilde Natur. Aber wir gehen keine Risiken ein.“ Beim Shooting mit der Meeresschildkröte in der Karibik sind er und seine Model damals so in ihre Arbeit unter Wasser versunken gewesen, dass sie zu weit vom Boot abgetrieben sind. Taucherfehler, ist ja aber gerade noch mal gut gegangen.

Westfield produziert keine Spontan-Shots, sondern arbeitet an inszenierten Fotokunstwerken mit einem hochgradigen Maß an Vorbereitung. Ein Model musste in Kroatien mal 200 Kopfsprünge ins Wasser wiederholen, bis der Meister zufrieden war. „Unser größtes Problem ist es, Models zu casten. Finden Sie heute mal eine junge Frau, die noch ’nen Kopfsprung kann“, lacht er.

Locations auf Kuba, Tahiti , Bora Bora , Hawaii , in Kroatien oder Mexiko

Dafür lockt der Fotograf mit Shootings in den schönsten Küstenregionen der Welt: Kuba, Tahiti, Bora Bora, Hawaii, Golf von Mexiko oder von Fethiye in der Türkei oder die dalmatinische Küste vor Kroatien sind seine Zielgebiete, die er mit Yachten ansteuert. Seine Models kommen aus Schwerin, Lübz, Lübeck, Hamburg, Aachen, Frankreich oder Marokko. Und bei der Suche nach Meeres-Locations kommt ihm seine Erfahrung als Fotograf für Yacht- und Meeresmagazine zugute.

Zur Galerie Die Akt- und Meeresfotografie von Wim Westfield umfasst mittlerweile ein weites Spektrum. Seine Fotos entstehen auf Bora Bora, Hawaii, im Golf von Mexiko, in der Karibik vor Kuba oder an der Dalmatinischen Küste vor Kroatien in der Adria. Sie zeigen stets wunderschöne nackte Frauen, große Fische und noch größere Wellen.

Westfield wird 1965 in Könnern in Sachsen-Anhalt geboren, studiert in Halle und Leipzig Fotografie. Nach dem Studium arbeitet er als Lokalredakteur für die CDU-Zeitung „Der neue Weg“ in Leipzig und geht 1984 zu „Der Demokrat“ in Rostock. „Ich hatte Jules Verne und Jack London gelesen. Mein Traum war immer eine Weltumseglung.“ 1985 wird er bei einem Fluchtversuch über die Ostsee festgenommen und landet im Stasi-Knast in Rostock. Heute sagt er: „Nach dem Knasterlebnis wollte ich nur noch raus, weil man in der DDR als Mensch nichts wert war.“ 1986 stellt er den ersten Ausreiseantrag. Mit Hilfe von Manfred Stolpe gelingt im Sommer 1989, drei Monate vor Mauerfall, die Ausreise in den Westen. Westfield heuert beim Magazin „Yacht“ in Hamburg an – als Osteuropakorrespondent.

El Niño – das riesige Cuba Crocodile fotografierte Wim Westfield 2018 in den Jardines de la Reina auf Kuba in der Karibik. Er berührte mit seiner Kamera sogar das Maul des Tieres. Quelle: Wim Westfield

In Travemünde kauft er das ehemalige Haus von Grenzschutz und Zoll der Bundesrepublik. „Das stand leer und ich wollte einfach billig wohnen. Das war nix wert. Damals wollte hier keiner hin. Der Priwall war die Schmuddelecke von Lübeck.“ Das hat sich ja geändert und seine Fotos aller Weltmeere sind in Kalendern und Büchern des Delius-Klasing-Verlags, in Magazinen wie Mare, Yacht, Boote, dem französischen Mers & Bateaux oder Yachts International zu sehen. 2005 verlegt er den Schwerpunkt seiner Arbeit aufs Künstlerische mit Aktbildern und Meeresfotografie. Ausstellungen in ganz Deutschland, Kroatien, Dänemark folgen. 2018 waren Westfields Arbeiten in der Galerie Am Torbogen in Kloster auf Hiddensee zu sehen.

„Ob die Haie und Krokodile noch leben, weiß ich nicht, die Models sind alle gesund.“

Sea & Sirens heißt die Akt-Serie. So nennt er auch seine Galerie, die er jetzt mitten im Lockdown am Priwall in Travemünde mit Blick auf die „Passat“ eröffnet hat. Ein kleines Licht von Schönheit im grauen Corona-Lockdown. Auf die Frage, ob wirklich noch nie was passiert ist bei seinen Shootings, lacht er: „Ob die Haie und Krokodile noch leben, weiß ich nicht. Die Models sind alle noch gesund. Die junge Frau mit dem Walhai und dem Krokodil war am Wochenende gerad hier.“

Mehr zum Fotografen auf seiner Homepage.

Von Michael Meyer