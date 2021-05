Rostock

Eltern machen sich zusammen mit Kita-Erzieher und Erzieherinnen stark für Kleinkinder: Sie wollen die Betreuung in den Krippen Rostocks und des umliegenden Landkreises verbessern – mittels Bürgerbegehren. Weil dafür jede Stimme zählt, haben die Akteure am Samstag vor dem Rostocker Zoo Unterschriften gesammelt.

Ziel sei es, die jeweils von der Hansestadt und dem Landkreis festgelegten Personalschlüssel in den Krippen auf ein hohes Niveau zu bringen, erklärt Erik von Malottki (SPD), Referent für Jugendhilfe, Sozialarbeit und Organisationspolitik bei der Bildungsgewerkschaft GEW in MV. Bislang sei Rostock Schlusslicht im bundesweiten Vergleich. „Die Hansestadt hat den schlechtesten Personalschlüssel in Deutschland.“ Dieser liegt laut Ländermonitoring der Bertelsmann Stiftung derzeit bei 1:6,4. Heißt: Rein rechnerisch kümmert sich in Rostock eine Erzieherin oder ein Erzieher um 6,4 Krippenkinder. Ähnlich sieht es im Landkreis aus. Hier ist der Schlüssel 1:6,2. Experten empfehlen einen Fachkraft-Kind-Schlüssel von 1:3.

Die Unterschriftensammler wollen, dass Hansestadt und Landkreis die besten Personalschlüssel Mecklenburg-Vorpommerns erhalten, die auch Krankheitstages und Urlaubstage der Kita-Beschäftigten ausreichend berücksichtigt und so Personalmangel verhindern. „Das ist enorm wichtig, um eine gute frühkindliche Bildung und das Kindeswohl zu sichern“, verdeutlicht von Malottki. Durch kleinere Gruppengrößen würden sich auch die Arbeitsbedingungen für Erzieherinnen und Erzieher deutlich verbessern, sagt er.

Um den angestrebten Personalschlüssel umzusetzen, müsste Rostock etwa 2,7 Millionen Euro investieren – Geld, mit dem etwa hundert neue Vollzeitstellen in Rostocker Kitas geschaffen werden könnten, rechnet von Malottki vor. An potentiellen Bewerbern für die Jobs mangle es nicht. Der Fachkräftenachwuchs stehe in den Startlöchern. „Außerdem arbeiten viele Erzieherinnen und Erzieher derzeit ungewollt in Teilzeit.“

Katja Ross (r.) sammelt Unterschriften für einen besseren Betreuungsschlüssel für Kita-Kinder. Franziska Lechner aus Lütten Klein unterschreibt. Quelle: Ove Arscholl

Die nun von Eltern und Kita-Fachkräften angestoßenen Bürgerbegehren in Rostock und dem Landkreis werden von der GEW, der Gewerkschaft Verdi und dem Stadtelternrat sowie 500 Menschen unterstützt, die seit dem Start der Kampagne vor sechs Tagen einen der beiden Anträge unterzeichnet haben.

Bis 1. Juni, dem internationalen Kindertag, sollen für die Bürgerbegehren jeweils mindestens 4000 Unterschriften gesammelt werden. Gelingt das, komme es am 26. September, dem Tag der Landtags- und Bundestagswahl, zu bindenden Bürgerentscheiden in Rostock und im Landkreis, sagt von Malottki. Er ist optimistisch, dass das Ziel erreicht wird. „Wir gehen davon aus, dass wir Anfang der nächsten Woche bereits die 1000 Unterschriften überschritten haben.“ Parallel liefen Verhandlungen mit den Fraktionsspitzen der Rostocker Bürgerschaft und des Kreistages sowie den zuständigen Verwaltungen.

Wer die Bürgerbegehren unterstützen will, hat sowohl online als auch an mehreren Standorten in Rostock Gelegenheit dazu: Unterschriftenlisten sind unter www.gew-mv.de abrufbar und liegen unter anderem im Geschenkeladen Wunscherfüller, dem Süßwarenshop Fernkost Pacek, im Unverpackt-Laden Green Goldi, in den Cafés Laska und Bohne sowie in der Snackbar Veis aus.

Von Antje Bernstein