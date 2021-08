Rostock

„Was ich gerne hätte, sind autofreie Städte“: Mit diesen Worten radelten am Sonntagnachmittag rund 50 Aktivisten aus ganz Deutschland durch Rostock und dem dazugehörigen Landkreis. Zeitweise bremsten die den gesamten Verkehr auf den Straßen aus.

Hintergrund ist eine bundesweite Aktion, die die Verkehrswende vorantreiben soll. Bereits am 20. August haben sich Studierende aus mehr als hundert deutschen Städten zu einer dreiwöchigen Protestfahrt durch die Republik aufgemacht. Die Hansestadt war dabei nur einer von mehreren Zwischenstopps auf dem Weg in die Bundeshauptstadt. Unter dem Motto „Ohne Kerosin nach Berlin“ treten die Teilnehmenden für eine klimafreundliche Mobilität in die Pedale.

Video: Demo mit Aktivisten aus ganz Deutschland in Rostock

Begleitet wurden die Demonstranten vom Radentscheid Rostock, welcher die Forderungen unterstützt. „Wir haben uns immer als Teil der Klimabewegung verstanden. Die Verkehrswende ist ein wesentlicher Bestandteil bei der Abmilderung der Klimakrise und sie geht weit über eine Antriebswende vom Abgasauto zur E-Mobilität hinaus“, betont Marie Heidenreich. Langfristiges Ziel sollte ihrer Meinung nach sein, die Menschen dazu zu bewegen, ihr Auto abzuschaffen.

Doch genau hier liege die Schwierigkeit, betont Malte Brockmann. Die Politik sei zu träge und würde nur langsam agieren. „Um den Wandel erlebbar zu machen, müssen wir also alle gemeinsam aktiv werden.“

Von Susanne Gidzinski