Zahlen vom Mittwoch - Aktuelle Corona-Lage in MV: Neun neue Fälle in MV – MS „Kaie“ in Rostock unter Quarantäne

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in MV ist am Mittwoch um neun gestiegen – so stark wie lange nicht. Besonders betroffen ist das Frachtschiff „Kaie“, das im Rostocker Fischereihafen liegt. Hier wurden – nach zwei Fällen am Dienstag, sechs weitere Seeleute positive getestet.