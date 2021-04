Aktuelle Fälle zeigen: Wölfe kommen den Menschen in MV immer näher

Schwerin/Stralsund

Als sich Henry Leuschel die nächtlichen Bilder von der Überwachungskamera seines Firmengeländes ansah, glaubte er seinen Augen kaum. Der Inhaber der Stralsunder Firma Kassensysteme Nord-Ost hatte Rehe, Marder oder Dachs auf den Aufnahmen erwartet. Stattdessen aber tappte ein Wolf mit athletischen Schritten durch das Bild, machte kurz vor der Eingangstür von Leuschels Firma halt, um nach wenigen Momenten wieder von der anderen Seite durchs Bild zurückzulaufen. „Es war schon unglaublich. Wölfe haben für mich bislang hier nicht stattgefunden. Das hier ist Stadt“, sagt Leuschel.

Die Bilder stammen aus dem Dezember, aber noch immer schüttelt der Firmenchef den Kopf, wenn er das Wolfs-Video auf seinem Handy vorführt. Die Firma in der Bauhofstraße liegt in einem Gewerbegebiet nahe der Volkswerft, umgeben von Büschen und anderen Hallen. Doch nur einen Steinwurf entfernt stehen Wohnhäuser, auf der anderen Seite rauschen Autos über den Rügenzubringer.

Das Video zeigt einen Wolf auf dem Firmengelände der Stralsunder Firma Kassensysteme Nord-Ost

Meldungen von Wölfen nahe Ortschaften häufen sich

Wölfe kommen in die Stadt: Noch nie zuvor wagten sich die Raubtiere so nah an Siedlungen in Mecklenburg-Vorpommern heran wie in diesem Winter und Frühjahr. „Seit Dezember 2020 häufen sich insgesamt die Meldungen zu Sichtungen von Wölfen, sei es in der Nähe von Ortschaften oder in der freien Landschaft“, heißt es aus dem Landwirtschaftsministerium. Allein im vergangenen halben Jahr ging das Wolfsmanagement in MV in 14 Fällen Hinweisen nach, wonach Wölfe in der Nähe von Orten gesehen wurden oder es sogar zu Nahbegegnungen mit Menschen kam – eine „deutliche Steigerung“, heißt es aus dem Ministerium.

In Negast näherte sich ein Wolf Florentine Mailahn. Sie rettete sich, indem sie in einen Seitenweg abbog. Quelle: Stefan Sauer

In Negast rutschte Florentine Mailahn im Januar das Herz in die Hose, als sich ihr das Raubtier tagsüber auf einem Weg näherte. „Ich bin keine Schittbüx, aber in diesem Moment wurde mir ganz anders“, berichtet sie. Als der Wolf nur noch 100 Meter entfernt war, konnte sie in einen Seitenweg abbiegen.

In Ueckermünde stießen Anwohner mehrmals auf Wolfsspuren. In Ahlbeck (Usedom) wurde ein Wolf Ende März in einem Wohngebiet gesichtet. Ein Autofahrer hatte Meister Isegrim gefilmt, wie er lässig das Gebiet durchstreifte. In keinem dieser Fälle habe es sich um auffällige Wölfe gehandelt, die gegenüber den Menschen eine Gefahr darstellen könnten, so die Antwort des Landes. Handlungsbedarf bestehe deshalb nicht.

Kanadischer Forscher: Wölfe greifen Menschen an

Der kanadische Wildtierbiologe Valerius Geist ist überzeugt: Wenn der Mensch den Wolf gewähren lässt, wird er irgendwann auch den Menschen angreifen. In dem Aufsatz „Seven Stages of Habituation“ beschreibt er sieben Stufen der Gewöhnung bis zum Übergriff. Demnach gleicht das, was in MV passiert, der Stufe fünf: vermehrte Angriffe auf Nutztiere.

Der Bauernverband plant wegen der Zunahme am Donnerstag eine Demonstration in Schwerin. Im vergangenen Jahr wurden in MV 90 Rissvorfälle mit mehr als 330 getöteten Tieren gezählt. Neben Schafen wurden auch Kälber getötet. Ein Hütehund wurde schwer verletzt. Zum Vergleich: 2019 waren es 42 Rissvorfälle mit 150 toten Tieren. In Stufe sechs entdeckt der Wolf den Menschen als Beute, in Stufe sieben hat er die Scheu verloren und greift an.

Behörden: Wölfe ignorieren Menschen

In den deutschen Behörden sieht man keine Gefahr. Deutsche Wissenschaftler teilen die Meinung des Kanadiers nicht. „Solange Wölfe keine Anreize erfahren, sich dem Menschen zu nähern, werden sie ihn weitgehend ignorieren“, sagt Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD). „Wölfe in der Kulturlandschaft sind nicht gefährlicher als ihre Artgenossen, die in menschenleeren Gebieten leben oder die bejagt werden“, schreibt das Bundesamt für Naturschutz (BfN).

Als Beleg werden Nationalparks oder Wolfsgebiete in Italien und Polen genannt, die ähnlich dicht mit Menschen besiedelt sind und in denen ebenfalls – so wie hier – keine Jagd auf Wölfe stattfindet. Auch dort gebe es keine Hinweise, dass Wölfe ihre Vorsicht dem Menschen gegenüber verlieren.

Bislang ein Wolf in MV getötet – mit Hund gepaart

Ein Wolf wird laut Ministerium als gefährlich eingestuft, wenn er sich mehrfach einem Menschen auf eine Entfernung von unter 30 Metern nähert oder wenn er unprovoziert aggressiv auf Menschen reagiert. Ein solches Verhalten habe es bislang hierzulande noch nicht gegeben, hieß es aus Schwerin. In MV wurde bislang ein Wolf getötet, um eine Hybridisierung abzuwenden. Bei Schwaan hatte sich vor einem Jahr eine Wölfin mit einem Hund gepaart.

Wölfe haben drei Gründe für Angriffe

Generell seien Angriffe auf Menschen sehr selten, so das BfN. Wenn Wölfe Menschen angreifen, dann aus drei Gründen: Tollwut, Provokation und Futterkonditionierung. In Deutschland ist seit der Wiederbesiedlung des Wolfs im Jahr 2000 kein Übergriff bekannt.

Video zeigt die Begegnung mit einem Wolf in Wietzendorf in Niedersachsen:

Wolfsbestand wird wachsen

Ob die Einschätzung auch in den kommenden Jahren Bestand hat, wird sich zeigen: Deutschlandweit wächst die Wolfspopulation jährlich um rund 30 Prozent. Und auch in MV gibt es noch reichlich Platz. „Da Mecklenburg-Vorpommern eine geringe Bevölkerungs- und Besiedlungsdichte, hohe Wildbestände und eine relativ gering zerschnittene Landschaft hat, ist damit zu rechnen, dass das Populationswachstum in naher Zukunft nicht stagniert“, sagt Backhaus.

Im Jahr 2019 wurden in MV acht Rudel, im vergangenen Jahr 15 Rudel gezählt. Bei den Wölfen, die im Winter als Einzelgänger durch die Gegend streiften, handelte es sich nach Einschätzung der Wolfsmanager um ein- bis zweijährige Tiere, die auf der Suche nach Partnern und neuen Territorien waren.

Nicht beschönigen, sondern sensibilisieren

Für die Mitarbeiterin der Stralsunder Kassensystem-Firma, Antje Kurze, hatte die Sichtung im Dezember Konsequenzen. Die ersten Tage nach dem außergewöhnlichen Besuch fuhr sie mit dem Auto statt mit dem Fahrrad zur Arbeit. „Mir war schon etwas mulmig zumute“, sagt sie. Firmenchef Leuschel ist überzeugt, dass die Wölfe irgendwann auch die Insel Rügen erobern. „Ihr nächstes Ziel ist hier hinten“, sagt Leuschel und zeigt auf den Rügenzubringer.

Florentine Mailahn geht heute vorsichtiger durch Negast. „Vor ein paar Tagen wollte ich mir Kirschenzweige holen, habe aber dann drauf verzichtet, weil ich an den Wolf dachte.“ Sie findet, man sollte die Bevölkerung stärker sensibilisieren. „Zunächst sollte man den Menschen schützen und dann den Wolf.“

Von Martina Rathke