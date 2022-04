Aktuelles Wetter für Ihre Region in MV: Frühlingswetter lädt zu Osterspaziergängen ein 

Rostock

Die Wetterbedingungen sind an diesem Wochenende prädestiniert für ausgiebige Osterspaziergänge in Flur und Fauna. Nutzen Sie dafür das lange Osterwochenende. Erholen Sie sich, lassen die Seele baumeln und genießen das Erwachen der Natur im Freien. Wir wünschen Frohe Ostern.

Abgeschwächte atlantische Tiefs haben kaum eine Bedeutung für das Wettergeschehen in Mitteleuropa. Damit setzt sich das ruhige Frühlingswetter in den kommenden Tagen in Mecklenburg-Vorpommern weiter fort. Während am Donnerstag letzte vereinzelte Schauer von der Elbe Richtung Oder ziehen, bleibt es am Freitag und Samstag bereits trocken, wobei nur der Freitag noch einmal sichtlich mehr Wolken mit im Gepäck hat. Am Ostersonntag und Ostermontag erwartet uns freundliches und angenehm temperiertes Wetter. In Seenähe ist es aufgrund des auflandigen Windes spürbar kühler als im Landesinneren bzw. in den Innenstädten.

Salzhaff, Boltenhagen, Wismar, Poel

Donnerstag bis Samstag dominieren kompakte Wolkenfelder, es bleibt dennoch trocken. Am Osterwochenende ist es bei Tageshöchstwerten um 7 bis 10 Grad zunehmend sonnig. Nachts kühlt die Luft bis 3 Grad ab. Der Wind weht schwach bis mäßig, am Donnerstag aus Südwest, ab Freitag um Nord.

Rostock-Warnemünde, Kühlungsborn, Bad Doberan

Am Donnerstag ziehen Wolken und letzte vereinzelte Schauer vorüber. Ab Freitag einschließlich dem Osterwochenende ist es freundlich und trocken. Während am Donnerstag noch Tageswerte bis 16 Grad erwartet werden, steigt das Thermometer zu Ostern nur noch auf Höchstwerte um 7 bis 10 Grad. Nachts erfolgt eine spürbare Auskühlung bis 3 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, am Donnerstag aus Südwest, am Freitag um Nord, zu Ostern schwach umlaufend.

Graal-Müritz, Darß

Während am Donnerstag und Freitag viele Wolken vorhanden sind, ist es zum Osterwochenende mehr und mehr freundlich und trocken. Am Donnerstag steigt das Thermometer bis 15 Grad. Zu Ostern liegen die Tageswerte bei 7 bis 11 Grad. Nachts sinken die Temperaturen bis minimal 2 Grad. Der Wind weht am Donnerstag und Freitag mäßig bis frisch aus Südwest, langsam Nord drehend. Zu Ostern ist von schwach umlaufendem Wind auszugehen.

Rügen, Hiddensee, Stralsund

Donnerstag und Freitag bestimmen Wolken den Tag, letzte vereinzelte Schauer sind einzuplanen. Am Freitag einschließlich dem Osterwochenende gibt es immer längere sonnige Abschnitte und es bleibt trocken. Am Donnerstag schaffen es die Temperaturen noch einmal bis 14 Grad. Zu den Osterfeiertagen liegen die Höchstwerte bei 7 bis 10 Grad. Nachts sinken die Werte bis 3 Grad. Der Wind weht am Donnerstag und Freitag mäßig bis frisch von Südwest auf Nord drehend. Am Osterwochenende ist von nur schwach umlaufendem Wind auszugehen.

Usedom, Greifswald

Wolken sind am Donnerstag und Freitag einzuplanen. Zum Osterwochenende zeigt sich mehr und mehr die Sonne und es bleibt trocken. Am Donnerstag erreichen die Temperaturen bis 15 Grad. Zu Ostern liegen die Werte tagsüber bei 7 bis 10 Grad, nachts bei 5 bis 3 Grad. Der Wind pustet am Donnerstag und Freitag ganz ordentlich, von Südwest auf Nord drehend. Zu Ostern ist der Wind nur schwach unterwegs.

Mecklenburgische Seenplatte

Wolken bestimmen bis einschließlich Freitag die Witterung. Zu den Osterfeiertagen gibt es einen zunehmend freundlichen Wettercharakter. Am Donnerstag erwärmt sich die Luft bis 17 Grad. Zu Ostern liegen die Werte tagsüber bei 9 bis 13 Grad, nachts bei 2 bis 0 Grad. Der Wind weht am Donnerstag und Freitag schwach bis mäßig um West, an Ostern schwach umlaufend.

Höhen zwischen Satellit und Internationaler Raumstation

Die Internationale Raumstation umkreist die Erde in einer Höhe von ca. 350 bis 800 km. Ein geostationärer Satellit benötigt dagegen eine Höhe von ca. 36 000 km. Wettererscheinungen gibt es nur bis ca. 12 km Höhe.

Von Ronald Eixmann