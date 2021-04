Akuter Lehrermangel: MV will jetzt Personal aus dem Ausland abwerben 

Schwerin

In den kommenden Jahren werden Tausende neue Lehrer an Schulen in MV fehlen. Daher geht das Land jetzt einen neuen Weg: Junge Pädagogen sollen mithilfe der Bundesagentur für Arbeit in europäischen Nachbarländern gewonnen werden.

714 Lehrerinnen und Lehrer müssen im August zum Beginn des neuen Schuljahres in MV für öffentliche allgemein bildende Schulen eingestellt werden. Dies zeigt die neue Lehrerbedarfsprognose, die Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) am Dienstag vorgelegt hat. Hinzu kommen 77 neue Lehrer für Berufsschulen. In kommenden Jahren werde es ähnlich sein: Bis 2025 liege der Bedarf an neuen Lehrern von Grundschule bis Gymnasium bei über 600 jährlich. Bei Berufsschulen zwischen 63 und 103.

Bedarf an Nachfolgern ist immens

Aktuell scheiden viele ältere Pädagogen in MV aus dem Schuldienst aus. Die Überalterung hat vor allem ein Personalkonzept zur Ursache, das ab 1995 wegen sinkender Schülerzahlen vergleichsweise wenig Neueinstellungen zuließ. Jetzt gehen die vielen älteren Lehrer innerhalb kürzester Zeit in den Ruhestand. Folge: Der Bedarf an Nachfolgern ist immens. Mangelware seien vor allem Mathematiklehrer; auch gesucht: Personal für ländliche Regionen.

Martin: Aktuell so viele Referendare wie nie zuvor

MV sei aber gut vorbereitet, schätzt Ministerin Martin ein. Aktuell gebe es hier mehr als 800 Referendare, die bald Lehrer werden könnten. Deutlich mehr als in Vorjahren. Gut 250 hätten Interesse an einer Einstellung im Sommer bekundet. Da das Ministerium seit geraumer Zeit manche Stellen doppelt besetzt hat, liege der tatsächliche Lehrerbedarf ab August bei 505 neu zu besetzenden Stellen. Im vergangenen Jahr habe man mit 877 über dem Bedarf eingestellt, um Personal zu binden. Dies sei immer noch eine „riesige Herausforderung“, so Martin.

Viele neue Lehrer braucht das Land So viele neue Lehrer braucht das Land in den kommenden Jahren für Grundschulen, Regionale Schulen, Förderschulen und Gymnasien (Prognose): 2021: 714; 2022: 643; 2023: 674; 2024: 677; 2025: 638; 2026: 585; 2027: 555; 2028: 524; 2029: 486; 2030: 449; 2031: 413; 2032: 374; 2033: 341; 2034: 296; 2035: 272. Bedarf an Berufsschulen: 2021: 84; 2022: 63; 2023; 81; 2024: 87; 2025: 96; 2026: 106; 2027: 102; 2028: 90; 2029: 84; 2030: 76; 2031: 74; 2032: 68; 2033: 79; 2034: 70; 2035: 59.

Vieles habe man getan, um den Lehrermangel zu bekämpfen: mehr Geld, Verbeamtung, Aufstockung der Studienplätze an den beiden Universitäten. Ältere Lehrkräfte müssen weniger unterrichten – so sollen sie länger im Job gehalten werden.

Das Land setzte zuletzt – zwangsläufig – verstärkt auf Seiteneinsteiger, also Lehrer, die keine pädagogische Ausbildung haben, sondern erst später erwerben. Rund ein Drittel der Neueinstellungen kamen zuletzt von außerhalb. Am Mittwoch soll der Landtag mit der Änderung des Lehrerbildungsgesetzes auch dafür sorgen, dass die Seiteneinsteiger schneller als vollwertige Lehrer anerkannt werden.

Junge Lehrer aus Polen locken – dann aus anderen EU-Ländern

Einen anderen Teil der Lehrerlücke hofft Martin über pädagogisches Personal aus dem Ausland zu besetzen. Zunächst sei dies im Rahmen eines Pilotprojektes für 15 Frauen und Männer aus Polen geplant. „Das Interesse an diesen Stellen ist sehr groß“, so Martin. „Eine erste Gruppe von polnischen Lehrkräften hat am 15. März den intensiven Sprachkompaktkurs begonnen.“ Nach erfolgreichem Pilotprojekt sollen auch ausgebildete Lehrer aus anderen EU-Ländern gewonnen werden. „Zentrale Voraussetzung ist ein hohes Niveau der deutschen Sprache.“

Elternrat: Politik muss Fehler der Vergangenheit ausbügeln

Kritisch sieht Kay Czerwinski vom Landeselternrat die Zahlen. Es werde Zeit, dass Politik Fehler der Vergangenheit korrigiere. Dies gelte für fehlende Lehrer und schlechte Ausstattung an Schulen. „Politik muss endlich anfangen, aufzuholen, was seit Jahren gegen den Baum geht“, so Czerwinski. Referendare und Seiteneinsteiger dürften nicht „Lückenbüßer“ sein.

Weiteres Personal fordert Maik Walm, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Für Inklusion, Vertretung oder Mehraufwand in der Corona-Pandemie brauche es etwa 105 Prozent des errechneten Personals. „Das Land hält die Ansprüche an Qualität und damit den Bedarf bewusst niedrig“, so Walm. Es brauche einen „Bildungspakt“, den Trend beende, das Lehrer immer mehr Arbeit leisten müssten.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Misstrauisch bleibt Simone Oldenburg. Bildungsexpertin der Linken, zum Lehrerplan des Landes. „Ein Teil dieses riesigen Lehrermangels ist hausgemacht: miserable Lehrerausbildung, verbesserungswürdige Arbeitsbedingungen und die Meinung, dass jeder, der ein Kind kennt, mitreden kann. Das wird ein Debakel mit Ansage.“

Der Bedarf an Lehrern wird laut neuer Prognose nach 2025 wieder deutlich abnehmen. Grund seien dann wieder sinkende Schülerzahlen.

Von Frank Pubantz