Heute soll es schnell gehen mit dem Kochen. Nur deshalb, sagt Manfred Pretzer, greife er im Kühlregal des Aldi-Marktes in Neuenkirchen bei Greifswald zum Cordon Bleu vom Schwein. „Eigentlich kaufe ich mein Fleisch und meine Wurst beim Metzger“, so der 62-Jährige. Weil seine Frau aber im Schichtdienst arbeite, soll sich der Aufwand am Abend in Grenzen halten.

Auf der Fahrt zum Einkaufsmarkt hat Pretzer im Radio von den Bauernprotesten vor dem Aldi-Zentrallager in Jarmen erfahren. „Dass die Bauern auf die Barrikaden gehen und gegen das Preisdiktat von Aldi und Co. demonstrieren, ist absolut richtig“, zeigt er sich mit den Protesten solidarisch. 20 Jahre lang habe er als Kraftfahrer Lebensmittel durch Deutschland kutschiert, er kenne die Arbeitsbedingungen. „Die Discounter stecken den großen Gewinn auf Kosten anderer ein.“

„ Handelsketten machen sich die Taschen voll“

Rund 40 aufgebrachte Bauern blockierten am Dienstagmorgen vor dem Aldi-Zentrallager über fünf Stunden mit ihren Landmaschinen und Traktoren die Zufahrt, um gegen die fallenden Erzeugerpreise bei Fleisch, Milch und Kartoffeln zu demonstrieren. Die vom Bündnis „Land schafft Verbindung“ organisierte Aktion war Teil von bundesweiten Protesten.

Bauern blockieren die Zufahrt zum Aldi-Zentrallager in Jarmen Quelle: privat

Aldi-Laster, die Ware abholen wollten, stauten sich bis zum Vormittag auf der Bundesstraße 110. „Während die Erzeuger immer weniger Geld bekommen, machen sich die großen Handelsketten die Taschen voll“, schimpft Landwirt Felix Kremerskothen, der von der Insel Rügen zur Protestaktion gekommen war.

Verkaufspreise liegen unter Erzeugerpreisen

Die Aldi-Marken „Bauernglück“ oder „Meine Metzgerei“ klingen in seinen Ohren wie Hohn. Eine reine PR-Masche, die dem Kunden ein geschöntes, aber völlig unzutreffendes Bild über die Landwirtschaft zeichne. Wenn er auf den Endpreis von 4,84 Euro für ein Kilogramm Schweine-Schinkenbraten im Kühlregal des Discounters schaut, läuft ihm die Galle über. Für ein Kilogramm Fleisch erhält Kremerskothen, der sein Fleisch auch an den Fleischverarbeiter Tönnies liefert, den Basispreis von 1,19 Euro. „Wir knoten an jeden Schweineschwanz derzeit 20 bis 30 Euro ran“, sagt der Landwirt. Mindestens 130 bis 140 Euro investiere er in das Tier, bevor es nach sieben Monaten mit einem Gewicht von 100 Kilogramm schlachtreif sei.

Schinkenbraten für 4,84 Euro aus dem Aldi in Neuenkirchen bei Greifswald. Bei den Bauern kommt nur ein Bruchteil dieses Preises an. Quelle: Martina Rathke

In diesem Jahr hat sich die Situation weiter verschärft. Weil Verarbeiter wegen der Corona-Krise weniger Fleisch annehmen und China die Importe von Pfoten, Schnauzen und Ohren wegen der Afrikanischen Schweinepest gestoppt hat, stauten sich die Tiere im Stall. Die Preise seien auf bis zu 75 Cent pro Kilo gesunken.

Vater und Mutter von Felix Kremerskothen, eigentlich im Rentenalter, arbeiten in dem Familienbetrieb bei Garz mit – für lau. „Ich würde ihnen gerne den Mindestlohn zahlen, aber in der gegenwärtigen Situation ist das nicht machbar“, so der Landwirt. Aber auch Bauern, die Kartoffeln anbauen, stöhnen unter der Macht der Handelsriesen. Fünf Euro bekämen die Landwirte derzeit für einhundert Kilo. Bei Aldi liegen die Knollen für 1,24 Euro pro 2,5-Kilogramm-Beutel im Regal. Das entspricht dem Zehnfachen des Einkaufspreises.

Rentnerin: Bin auf Sonderangebote angewiesen

Dass Landwirte mehr verdienen wollen, kann auch Rentnerin Helene Ott nachvollziehen, die im Kühlregal nach Sonderangeboten schaut. „Ich bin alleinstehend und beziehe nur eine niedrige Rente“, antwortet sie auf die Frage, warum sie trotz des großen Verständnisses für die schwierige Situation der Bauern ihr Fleisch beim Discounter kauft.

Peter und Agathe Binz aus Bergen sehen die Verantwortung für faire Preise bei den Handelsketten, wo die meisten Gewinne kleben bleiben würden. „Wir wären bereit, mehr Geld für Fleisch auszugeben, allerdings muss dann auch die Qualität stimmen“, sagt Peter Binz.

Bundesweit formiert sich Widerstand

Die Protestaktion in Jarmen war nicht die erste. Es brodelt unter den Bauern. Schon in der vergangenen Woche blockierten Landwirte Zentrallager des Aldi-Konkurrenten Lidl und von Edeka und Rewe. Auslöser der Wut der Landwirte war ein Brief der großen deutschen Handelsketten an Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU). Darin hatten sich die Topmanager der Konzerne Edeka, Rewe, Aldi und der Schwarz-Gruppe ( Lidl, Kaufland) über Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner beschwert. Die CDU-Politikerin hatte einen Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht, mit dem Landwirte und kleinere Lieferanten besser vor dem Preisdruck der Handelsriesen geschützt werden sollen und von teils unfairen Bedingungen gesprochen.

Handelsriesen lenken ein

Unter dem Druck der Proteste haben Lidl und Aldi inzwischen Gespräche angekündigt. Aldi versicherte am Sonntag, die Idee Klöckners zu unterstützen, einen darüber hinausgehenden Verhaltenskodex für den Handel zu etablieren. Für Freitag sei ein Austausch mit Vertretern von „Land schafft Verbindung“ sowie Handelsunternehmen und dem Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH) angesetzt, sagte ein Aldi-Sprecher auf OZ-Anfrage. Inhaltlich will sich der Lebensmitteldiscounter vor den Gesprächen nicht weiter äußern.

Landwirte bleiben skeptisch

Der Züssower Landwirt Sebastian Vaegler ist skeptisch, ob die Gespräche etwas bringen. Man lasse sich nicht mit irgendwelchen Fördermitteln abspeisen. „Wir wollen jetzt endlich Taten sehen und wollen eine faire Bezahlung unserer Arbeit“, gibt er sich kämpferisch.

Sympathie für die Proteste des Bündnisses „Land schafft Verbindung“ zeigt auch der Bauernverband MV. „Den Landwirten steht das Wasser bis zum Hals“, so Hauptgeschäftsführer Martin Piehl. In den Verträgen müssten verbindliche Abnahmemodalitäten zu Preis, Qualität, Liefermengen und Zeitpunkt geregelt sein. Das Problem aber sei, dass kaum ein Landwirt direkte Lieferverträge mit den Handelsunternehmen habe. Aldi-Kunde Manfred Pretzer sieht jetzt die Politik am Zug, die Geschäftspraktiken der Handelsriesen zu regulieren. „Die großen Handelsketten diktieren ja nicht nur die Preise der Bauern, sondern inzwischen sogar unsere Gewohnheiten, wenn sie vorgeben, ab wann wir Weihnachten zu feiern haben.“

