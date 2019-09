Greifswald

Partystimmung bei Dönerladen-Chef Serkan Selçuk und seinem Mitarbeiter Ferat Akar: „Alex Bistro“ wurde beim großen OZ-Dönertest zum beliebtesten Laden in Greifswald gewählt. 27,9 Prozent der Stimmen aus der Hansestadt gingen an die Dönerkette. Doch es gab ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen: Mit nur 19 Stimmen Vorsprung konnte sich „Alex Bistro“ gegenüber dem Dönerladen „1001 Nacht“ in der Langen Straße behaupten.

Zu Recht, finden Hans-Joachim Wulf und seine Tochter Jeanette. „Wir waren das erste Mal hier essen, aber es schmeckte sehr lecker“, sagen sie. Nun geht die Abstimmung des Dönerladen-Tests in die nächste Runde. Die Regionalsieger treten gegeneinander an und unsere Leser sind wieder gefragt: Welcher Döner-Imbiss verdient den Titel „Beliebtester Dönerladen in MV“?

Darf sich vielleicht Serkan Selçuk über diese Auszeichnung freuen? Stimmen Sie online ab und gewinnen mit etwas Glück einen von drei 50-Euro-Döner-Gutscheinen für einen Laden Ihrer Wahl.

Hier geht’s zur Abstimmung beim OZ-Dönerladen-Test Hier können Sie entscheiden, welcher Döner-Imbiss den Titel „Beliebtester Dönerladen von MV“ verdient. Zuvor haben wir hunderte Vorschläge der OZ-Leser eingesammelt und elf regionale Sieger gekürt. Nun treten diese Gewinner gegeneinander an. Unter allen Teilnehmern der Umfragen verlosen wir drei Döner-Gutscheine im Wert von jeweils 50 Euro – für einen Laden Ihrer Wahl. Abstimmung über den beliebtesten Dönerladen in MV

Von Stefanie Ploch