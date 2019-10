Abbrüche an den Steilküsten, Überschwemmungen und Sperrungen – in vielen Orten an der Ostseeküsten zeigen sich die Auswirkungen des Klimawandels. Prognosen zufolge könnten gerade kleinere Orte beim Küstenschutz zukünftig immer mehr das Nachsehen haben. Bewohner sind in Sorge.