An den Häfen in Rostock-Warnemünde, Wismar, Sassnitz-Mukran und Stralsund können im Jahr 2020 wieder über zweihundert Fluss-und Kreuzfahrtschiffeinläufe beobachtet werden. In einer Bildergalerie zeigen wir alle 63 Schiffe, die Kurs auf MV nehmen.

Die Kreuzfahrtsaison beginnt 2020 in Rostock-Warnemünde schon im März und sie verzeichnet mehr Anläufe als 2019. Den Auftakt macht die „Boudicca“ der englischen Reederei Fred Olsen Cruise Lines. Sie läuft am 24. März im Hafen ein.

Insgesamt sind 207 Anläufe von 44 Kreuzfahrtschiffen in der Hansestadt geplant. Im Jahr 2019 waren es 196. Sechs Schiffe werden erstmals Kurs auf Warnemünde nehmen, darunter die „Celebrity Apex“, die „Norwegian Escape“, die „Spirit of Discovery“ und mit der 330 Meter messenden „Sky Princess“ auch das längste Schiff der Saison.

So viele Schiffe kommen nach Wismar und Sassnitz

In Wismar laufen insgesamt neun Schiffe in den alten Hafen ein. Die „Astoria“ macht dort am 28. März den Auftakt. Die „ Berlin“ und die „ Marco Polo“ werden gleich zweimal einlaufen. Das längste Schiff, das dort zu sehen sein wird, ist mit 210 Metern die „Seabourn Ovation“. Es beendet die Saison in der Hansestadt Wismar.

Das Kreuzfahrtschiff „ Vasco da Gama“ läuft am 27. April 2020 als erstes in den Fährhafen Sassnitz-Mukran ein. Am 2. August ist es erneut dort zu sehen. Daneben kommen fünf weitere Schiffe auf der Insel Rügen an.

Elf Flusskreuzfahrtschiffe in Stralsund

Im Stralsunder Hafen haben sich bis jetzt elf Flusskreuzfahrtschiffe angemeldet. Die Saison 2020 soll die „Saxonia“ mit dem Anlauf am 7. Mai eröffnen. Mit dem Auslaufen der „ Junker Jörg“ am 18. Oktober wird diese beendet.

Zudem ist geplant, dass das Hochseekreuzfahrtschiff „ Deutschland“ am 25. Juni im Hafen ankommt. Die genauen Termine der Anläufe stehen noch nicht fest.

