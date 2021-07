Rostock

Ob Eigenheim oder Eigentumswohnung – der Run auf die eigenen vier Wände ist in MV ungebrochen. Und die Preise steigen weiter. Diese hängen vor allem von der Lage ab. So reicht die Spanne etwa bei Eigentumswohnungen in Rostock von etwa 2500 Euro pro Quadratmeter für sanierte Plattenbauten bis weit mehr als 10 000 Euro bei neuen Objekten in Top-Lagen.

Ungebrochen zeigt sich auch der Preisanstieg bei Bauland. Da kommen vermeintliche Spareffekte doch mehr als gelegen. Zumal sich diese Kostenspirale durch heftige Preisanhebungen beispielsweise bei Holz, Stahl und Dämmstoffen noch schneller dreht.

Viele Häuslebauer werden damit gelockt, durch eine Aufspaltung von Grundstückskauf und Bauvertrag das Portemonnaie zu entlasten. Konkret durch das Sparen an Grunderwerbsteuer und Notarkosten. Stichwort „verdecktes Bauherrenmodell“.

Worum geht es hier konkret?

„Beim Kauf einer Neubauimmobilie vom Bauträger erwirbt der Käufer üblicherweise das schlüsselfertige Haus und das Grundstück, auf dem das Haus errichtet wird. Dies geschieht mittels eines einheitlichen Bauträgervertrages“, erläutert Pauline Merten, Geschäftsführerin der Notarkammer MV.

Bei dem sogenannten verdeckten Bauherrenmodell wird der Erwerb in zwei getrennte Verträge aufgespalten: den Kaufvertrag über das Grundstück und einen separaten Werk-/Bauvertrag mit dem Bauunternehmer über die schlüsselfertige Errichtung des Hauses auf dem Grundstück. Der Grundstückskaufvertrag wird wie üblich notariell beurkundet. Den Werkvertrag aber unterzeichnen Käufer und Bauunternehmer mitunter nur privatschriftlich.

Warum kann ich nicht ein Grundstück extra erwerben und später bauen?

Das ist natürlich grundsätzlich möglich. Doch in der Praxis geschieht es häufig, dass man auf ein unbebautes Grundstück aufmerksam wird. Der Verkäufer beziehungsweise ein im Hintergrund befindlicher Bauunternehmer bieten dann quasi zeitgleich die Bauplanung und eigentliche Bauleistung an. „Dies erfolgt häufig aber nicht als Gesamtpaket, sondern wie beschrieben in rechtlich selbstständigen Geschäften“, so Pauline Merten.

Gilt in diesen Fällen die Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV), die für Bauträgerverträge üblich ist, nicht?

„Nein. In den meisten Fällen wirkt hier der für die Kunden wichtige Schutz durch die MaBV nicht“, betont die Notarassessorin.

Entfällt damit auch die Möglichkeit, nur nach Baufortschritt zahlen zu müssen?

„Das ist der Fall“, erklärt Stephan Tietz, Rostocker Finanzberater der Verbraucherzentrale MV. „Denn die wichtigste Schutzvorschrift ist die Regelung zur Zahlung nach Baufortschritt nach Paragraf 3, Absatz 2, MaBV“, erklärt der Jurist. Zwar enthielten auch normale Bauverträge Regelungen zur Zahlung nach Baufortschritt. Da es dafür jedoch keine gesetzlichen Vorgaben gibt, sind die anfänglichen Raten häufig völlig überhöht, verdeutlicht der Verbraucherschützer.

Er beklagt, dass „manche Häuslebauer einen derartigen Immobilienvertrag mitunter ohne große Vorprüfung unterschreiben“. Allein bei ihm liegen jährlich gut 15 entsprechende Vereinbarungen zur Prüfung auf dem Tisch. Hier bedarf es einer umfangreichen Begutachtung, um mögliche böse Überraschungen zu vermeiden.

Sind die Kunden schlechter gegen eine Insolvenz des Bauträgers abgesichert?

Eindeutig ja. Tritt eine Insolvenz des Bauträgers bei einem ordnungsgemäß abgeschlossenen Bauträgervertrag ein, entsprechen in der Regel Zahlungen und tatsächlicher Wert des Baufortschritts einander. Beim verdeckten Bauträgermodell gehen die Verbraucher jedoch teils deutlich in Vorleistung und im Falle einer Insolvenz können die zu viel gezahlten Beträge nicht zurückgefordert werden.

Spart der Häuslebauer beim verdeckten Bauherrenmodell? Die Finanzämter betrachten verdeckte Bauherrenmodelle als einheitliche Erwerbsvorgänge. Deshalb erheben sie Grunderwerbsteuer auf die Gesamtsumme aus Kaufpreis und Werklohn. Auf die Bauleistung aus dem Werkvertrag muss der Käufer zudem die Umsatzsteuer in Höhe von derzeit 19 Prozent entrichten. Das ist bei einem Bauträgervertrag anders. Hier fällt nur die Grunderwerbsteuer auf den Gesamtkaufpreis an. Die Notarkosten bei den verschiedenen Modellen fallen unterschiedlich aus. Ein Beispiel: Bei getrennten Verträgen: Das Grundstück kostet 100 000 Euro. Es ist Grunderwerbsteuer (sechs Prozent) fällig: 6000 Euro. Es fallen Notarkosten von 1036 Euro (mit Mehrwertsteuer) an. Der Bauvertrag umfasst eine Höhe von 250 000 Euro netto: die zu entrichtende Umsatzsteuer (19 Prozent): 47 500 Euro Bei einem entsprechenden Bauträgervertrag: Für Grundstück und Gebäude sind 350 000 Euro netto veranschlagt. Der Fiskus verlangt vom Häuslebauer Grunderwerbsteuer (sechs Prozent): 21 000 Euro sind zu entrichten! Die Notarkosten belaufen sich auf etwa 2507 Euro (mit Mehrwertsteuer).

Wenn die MaBV gilt, dürfen die erhaltenen Raten zudem nur objektbezogen verwendet werden. „Sie sind also nicht für andere Objekte oder gerade bestehende Finanzlücken einzusetzen“, erläutert Tietz. Er verweist darauf, dass Vereinbarungen, die gegen die MaBV verstoßen, unwirksam sind. Und dies betreffe insbesondere die Regelungen zur Ratenzahlung. Sind diese unwirksam, würden sämtliche Raten erst mit der Abnahme fällig. Der Streit mit der Baufirma wäre programmiert.

Kann der Häuslebauer dank Bauträgervertrag auf erweiterte Informationspflichten seitens des Bauträgers pochen?

„Dies ist nach Paragraf 11 MaBV gesichert und betrifft insbesondere Planungsunterlagen, Baubeschreibungen, Sicherheiten, Bürgen, Versicherungen und Finanzierungsangaben seitens des Bauträgers“, so Tietz. Zudem haben Pflichtprüfungen durch Wirtschaftsprüfer oder vereidigte Buchprüfer zu erfolgen (Paragrafen 16 und 17 MaBV). Etwaige Verstöße können zur Verhängung von Bußgeldern führen.

Warum müssen bei aufgespaltenen Verträgen zumeist beide Vereinbarungen notariell beurkundet werden?

„Der Käufer erwirbt das Grundstück doch im Regelfall nur, wenn das von ihm beauftragte Haus auf dem Grundstück auch entstehen kann. Deshalb ist die Beurkundung zwingend erforderlich“, betont Pauline Merten. Geschehe dies nicht, seien die Verträge wegen der Verletzung der Beurkundungspflicht nichtig. Im schlimmsten Falle führe dies zum Totalverlust der an den Bauunternehmer geleisteten Zahlungen.

Ist die Beurkundung darüber hinaus sinnvoll?

Die Notare können auch Vorsorge für mögliche Störfälle treffen. Etwa beim Fehlen einer Baugenehmigung oder der Insolvenz des Bauunternehmers. Der Notar muss eine vergleichbare Sicherheit wie bei der MaBV schaffen.

