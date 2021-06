Schwerin

Die medizinische Versorgung in MV muss wegen Überalterung der Bevölkerung rigoros umgekrempelt werden. Darüber sind sich Mitglieder einer Enquetekommission im Landtag einig. Das Parlament behandelt den Abschlussbericht der Kommission in dieser Woche auf einer der letzten Sitzungen vor der Wahl. Das Thema ist brandaktuell: Bürgerinitiativen aus verschiedenen Städten fordern vehement den Erhalt von Klinik-Standorten.

Vier Bürgerinitiativen rufen zur Demo in Schwerin

Für Rettung und Wiedereröffnung von Geburts- und Kinderstationen wollen engagierte Bürger aus Wolgast, Bergen, Crivitz und Parchim am Mittwoch vor dem Landtag in einem neu gebildeten Bündnis demonstrieren. In Bergen wurde die Geburtsstation vor ein paar Wochen mangels Personal abgemeldet, in Crivitz fordern Einwohner die Wiedereröffnung der im Vorjahr geschlossenen Geburts-, in Parchim der Kinderstation. In Wolgast schloss die Geburts- und Kinderstation am örtlichen Krankenhaus 2016, bis heute stemmen sich Einwohner dagegen. Alle zusammen plädieren für mehr Hebammen und niedergelassene Kinderärzte.

„Auch Kinder haben ein Recht auf einen Arzt am Wohnort“

Die frühere Ärztin Brigitte Knappik kämpft um die Wolgaster Klinik. Quelle: Conny Meerkatz

„Kinder haben ebenso wie Erwachsene das Recht auf eine wohnortnahe Facharztbehandlung“, erklärt Brigitte Knappik aus Wolgast. Der aktuelle Status einer „Portalklinik“ mit Anschluss an die Universitätsmedizin Greifswald sei nicht ausreichend. Nastja Lange, junge Mutter aus Parchim, warnt vor Abwanderung junger Familien, wenn die medizinische Versorgung weiter abgebaut werde.

Passend der Bericht der Enquete-Kommission. Ein Jahr lang haben Mediziner, Politiker und Vertreter von Verbänden Kliniken und Ärzte in MV unter die Lupe genommen. Ein Gutachten riet zuletzt zu weiterem Abbau von Geburtenstationen und zu mehr Konzentration bei Krankenhausbehandlungen. Auch Vertreter der Kommission im Landtag sehen enormen Handlungsbedarf: Neben großen Krankenhäusern sollte die medizinische Versorgung mittels Gesundheitszentren mit unabhängigen Fachärzten abgesichert werden. Dazu sollten in vier Regionen mit je einem Maximalversorger (Rostock, Schwerin, Greifswald und Neubrandenburg) Kooperationen zwischen verschiedenen Trägern her. Eine Pilot-Region könnten Greifswald, Wolgast, Usedom bilden.

Kommission: Telemedizin überall ausbauen

Zentraler Punkt der medizinischen Versorgung von morgen solle die Telemedizin sein, vernetzt über eine Plattform. Vorgeschlagen wird etwa die „Apotheke plus“, von der aus Patienten bei kleineren Wehwehchen über einen Bildschirm mit einem Arzt verbunden sind. Auf Rettungswagen soll bereits direkter Kontakt zu Ärzten in Kliniken bestehen.

Neue Wege sollte MV auch bei der Ausbildung von Ärzten gehen. Die Kommission schlägt eine Ausweitung des Landarztgesetzes vor, über das Medizinstudenten bei Verpflichtung zu einer Tätigkeit auf dem Land bevorzugt ausgewählt werden. Dieses sollte auch auf Zahnmedizin und Pharmazie ausgeweitet werden. Auch in Heilberufen und für die Pflege müsse mehr ausgebildet werden, möglichst kostenlos. Alle drei bis vier Jahre sollte das Gesamtsystem in der Landesregierung auf den Prüfstand. Um das Sterben der Geburtsstationen zu stoppen, sollte binnen zwei Jahren ein Konzept ausgearbeitet werden.

CDU und SPD: Alle Kliniken in MV erhalten

Vertreter von Parteien in der Kommission kommen zu verschiedenen Schlüssen. „Uns ist besonders wichtig, dass die Studienplatzkapazitäten an den Medizinischen Fakultäten unserer Universitäten ausgebaut werden“, erklärt Sebastian Ehlers (CDU). Und: „Eine weitere Zentralisierung der Krankenhausstandorte ist abzulehnen.“ Die Kommission habe „gute Ergebnisse“ geliefert, „die Fundament eines nächsten Koalitionsvertrages werden müssen“.

Auch die SPD sei dafür, „alle Krankenhausstandorte zu erhalten“, so Julian Barlen. Angebote sollten besser abgestimmt und vernetzt sein. „Die gute Gesundheit der Menschen muss immer über der Logik des Profits stehen“, so Barlen. Für Entbindungen bringt der SPD-Mann Geburtshäuser ins Gespräch. Forderung: „Die Abmeldung am Klinikum in Bergen muss durch den Träger und das Ministerium revidiert werden.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Linke: „Crivitz und Bergen wieder ans Netz“

Der Linksfraktion sei die Vernetzung der medizinischen Versorgung in vier Regionen wichtig, so Torsten Koplin. Dafür sollte es ein gemeinsames Budget geben. Er fordert auch: Bis ein neues landesweites Konzept vorliegt, sollte keine der 14 bestehenden Geburtsstationen mehr geschlossen werden. „Crivitz und Bergen müssen wieder ans Netz“, sagt er. Wenn nötig, mit mehr Geld des Landes. Koplin fordert weniger Kommerz. „Es wurden falsche Anreize gesetzt und der Kostendruck erhöht. Gleichzeitig werden vom Steuerzahler gesponserte Renditen an Aktionäre ausgeschüttet.“

Die AfD-Fraktion spricht sich für eine „schnelle, nachhaltige Sicherstellung von Geburtshilfe und pädiatrischer Versorgung in allen Landesregionen“ aus. Überall müsse es eine „qualitativ hochwertige medizinische Versorgung“ geben. Wie, sagt sie nicht.

Ministerium: Portalklinik in Wolgast bis 2023 gefördert

Für Wolgast hat das Gesundheitsministerium eine gute Nachricht. Seit 2017 gibt es dort eine sogenannte Portalklinik, durch die eine Grundversorgung im Bereich Kinder- und Jugendmedizin, gekoppelt an die Unimedizin Greifswald, gesichert ist. Nach einer Bewertung komme das Ministerium jetzt zu dem Schluss: Das Projekt habe sich „bewährt“, in Verbindung mit einer Tagesklinik werde es bis Mai 2023 weitergefördert, so Sprecher Gunnar Bauer. Manchem in Wolgast ist das allerdings viel zu wenig.

Von Frank Pubantz