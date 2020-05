„Alle Termine nach einer Stunde weg“: Großer Andrang bei Friseuren in MV

Rostock

Unentwegt surrt der elektrische Kurzhaarschneider in den Händen von Friseur Peter Lange: So mancher seiner männlichen Kunden hat sich in den letzten Wochen eine unansehnliche Matte wachsen lassen – unfreiwillig, denn Langes Salon in der Rostocker Altstadt hatte wie alle Friseure in MV wegen Corona in den letzten Wochen geschlossen.

„Die Männer sehen am schlimmsten aus, deswegen haben wir in der ersten Woche Termine vor allem an Herren vergeben“, erklärt Lange. Und bei den Herren lässt sich auch die Warteliste schneller abarbeiten, denn ein Termin dauert meist nur 15 bis 30 Minuten. Auch der Autor dieser Zeilen konnte sich endlich wieder in Form bringen lassen – zumindest auf dem Kopf.

Anzeige

„Ich sehe aus wie eine Vogelscheuche“

Die einzige Dame, die am Montag im Salon sitzt, ist Margot Besch. Die 93-Jährige kann sich endlich ihre Dauerwelle auffrischen lassen. „Ich war seit fast zwei Monaten nicht mehr beim Friseur, sonst gehe ich alle vierzehn Tage. Ich sehe ja schon aus wie eine Vogelscheuche“, sagt sie vor ihrem Termin.

Weitere OZ+ Artikel

Die alte Dame darf als Einzige im Wartebereich sitzen, denn die Stühle dort hat Lange mit einem großen roten X beklebt, ebenso wie die Hälfte der Frisierstühle. Die Kunden sollen sich nicht länger als unbedingt nötig im Laden aufhalten und dabei auch den Mindestabstand halten.

Vorher und nachher: Menschen aus MV zeigen ihre Corona-Frisur – und wie sie nach dem Friseurbesuch aussehen

Zur Galerie Vorher und nachher: Menschen aus MV zeigen ihre Corona-Frisur – und wie sie nach dem Friseurbesuch aussehen

Vor 45 Jahren letztes Mal lange Haare

Bei Alexander Falke ist es auch acht Wochen her, seit er zum letzten Mal im Salon war. „Man fühlt sich einfach nicht richtig wohl. Zum letzten Mal hatte ich vor 45 Jahren lange Haare“, sagt der 58-Jährige. „Ich bin ein praktischer Typ, ich brauche kurze Haare, die morgens schnell gewaschen und getrocknet sind.“ Besonders vermisst habe er seine Stammfriseurin Steffi Kammritz, von der er sich die Haare schneiden lässt, seitdem er in Rostock lebt.

Während es bei seinen Kunden nur ums Aussehen ging, war die Schließung für Friseur Lange eine existenzielle Krise: „Die Reserven waren nach drei Wochen aufgebraucht. Ich habe zwar die 9000 Euro Soforthilfe bekommen, aber das reichte nur für den Laden. Für mich selbst blieb kein Gehalt übrig.“ So musste er vom Geld seiner Frau leben, die zwar in ihrer Kita auch nicht arbeiten kann, aber wenigstens ihr Gehalt weiter bekommt.

Zeit zog sich wie Kaugummi

Während des Lockdowns konnte Lange immerhin sein eigenes Haus sanieren. „Das wollten wir eigentlich über das ganze Jahr verteilen, jetzt haben wir schon alles gemacht.“ Dennoch kam irgendwann Langeweile auf. „Die Zeit zog sich hin wie Kaugummi.“ Er wäre ja gerne mit den Kindern in den Zoo oder in den Freizeitpark gegangen – aber das ging ja auch nicht.

Umso mehr freut es Lange, dass es jetzt endlich weitergeht. Seine sechs Mitarbeiterinnen konnte er halten, sie sind allerdings weiterhin in Kurzarbeit – so lange, bis die Corona-Beschränkungen komplett aufgehoben sind.

Nur noch mit Mütze vor die Tür

Ähnlich wüst wie bei mir sieht es auf dem Kopf von Dominik Wenning aus. „Ich war das letzte Mal Ende 2019 beim Friseur. Ich wollte gerade wieder hingehen, als der Lockdown kam.“ Daher sei der Termin dringend notwendig gewesen, er habe sich kaum noch oben ohne aus dem Haus getraut, berichtet der 39-Jährige: „In letzter Zeit habe ich meistens Mütze getragen.“

Dann sitze ich endlich selbst auf dem Stuhl. Meine Haare waren inzwischen unerträglich lang geworden. Ich habe zwar einerseits das Glück, noch über die volle Haarpracht zu verfügen. Wenn die Haare allerdings eine gewisse Länge übersteigen, fühlt es sich so an, als hätte ich ständig eine Wollmütze auf dem Kopf. Deswegen hatte ich zum frühestmöglichen Zeitpunkt einen Termin ausgemacht: Die Wolle musste einfach weg. Dabei hatte ich Glück: „Die Termine für die erste Woche waren nach einer Stunde alle vergeben“, so mein Friseur.

Die Maske bleibt auf

Zunächst werden die Haare gewaschen. Das lasse ich sonst eigentlich nicht machen, auch um Geld zu sparen. Aber in Corona-Zeiten ist es Pflicht. Ich sehe sicher todschick aus: ein Handtuch um den Kopf gebunden, die Schutzmaske im Gesicht und einen Wegwerf-Umhang umgebunden. Die Maske bleibt auch beim Schneiden auf. Nur wenn um die Ohren herum rasiert wird, darf ich jeweils ein Ohr frei machen. „Das ist auch nicht schwieriger, als wenn Kunden eine Brille tragen“, betont Lange.

Als schließlich der Großteil meiner Haare den Fußboden bedeckt, bin ich erleichtert und fühle mich fast wie in Goethes Osterspaziergang: „Zufrieden jauchzet groß und klein: Hier bin ich (wieder) Mensch, hier darf ich’s sein.“

Mehr zum Thema:

Von Axel Büssem