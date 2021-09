Alle wollen zu Hansa: Riesen-Andrang bei Kinderaktionstag des Rostocker Fußballvereins

Rostock

Weg mit der Konsole, raus aus dem Internet und rein ins Ostseestadion. Hansa Rostock und sein neuer Gesundheitspartner, IKK – Die Innovationskasse, haben am Sonntag bewiesen, wie man einen perfekten Familiensonntag auch ohne elektronische Kinderbespaßung hinbekommen kann. Rund 5000 Eltern und ihr Nachwuchs waren dem Aufruf des Fußballklubs und der Krankenkasse gefolgt und ins Ostseestadion gepilgert – deutlich mehr, als Hansa erwartet hatte.

Schlangen schon lange vor dem Einlass

Das Ostseestadion wurde förmlich überrannt: Schon anderthalb Stunden vor dem offiziellen Einlass um 11 Uhr hatten sich lange Schlangen rund um die Fußballarena gebildet. Inmitten der Massen Joachim „Schuppe“ Fischer. Der ehemalige Fan-Beauftragte des FCH war mit seiner Partnerin und dem knapp dreijährigen Söhnchen Julian Karl gekommen. „Um uns einen schönen Sonntag zu machen“, meinte der 57-Jährige. Doch als er sah, was am Stadion los ist, entschied sich der leidenschaftliche Hansa-Fan, selbst mit anzupacken. Er zog sich eine der Westen über und half an den verschiedenen Stationen, die auf und neben dem Rasen im Stadioninnenraum aufgebaut waren. Ob Dribbel-Parcours, beim Dosenwerfen oder Eier-Lauf, an der Torwand, im Bubble-Ball oder dem Koordinations-Parcours – überall war der Andrang groß.

Für Jakob Glöckner ging ein Traum in Erfüllung. „Ich wollte schon immer mal auf den Rasen des Ostseestadions. Schön, dass das heute klappt“, sagte der Neunjährige, der sich mit Schulkumpel Max Birne die Bälle zuschob und „zur Erinnerung“ ein paar Halme des heiligen Rasens abzupfte. Der Nachwuchskicker vom FC Förderkader hatte sich am Vormittag beim 35:0 Sieg gegen Rövershagen schon mal warmgeschossen – 15 Treffer gingen auf sein Konto, berichtete er glücklich.

200 Kinder seit August gewonnen

Jakob und Max musste Hansa am Sonntag nicht mehr für den Ballsport begeistern. Aber es gibt noch Potenzial im Nachwuchs, wie die vergangenen Tage und Wochen gezeigt haben. „Wir haben im August unsere Ballschule eröffnet. Seitdem haben wir 200 Kinder gewonnen, die nun regelmäßig mitmachen“, erzählte Markus Sonntag. Der 33-Jährige ist Leiter der Bagaluten-Bande. Der Kids-Klub des FCH, den es seit 2018 gibt, hat 600 junge Mitglieder im Alter bis 14 Jahre.

Bisher vermittelt der Verein gemeinsam mit Partner IKK seine Angebote zu Sport, gesunder Ernährung und Gewaltprävention in Rostock und dem Landkreis an Kitas, in Grundschulen und Horten. „Wir würden das aber gern auf das ganze Land ausdehnen, die Strahlkraft von Hansa nutzen, weiter wachsen und für kleine Vereine im Land etwas tun“, sagte Klubchef Robert Marien. Der Andrang am Sonntag war ein Beleg, wie gewaltig das Interesse ist, wenn das Angebot von Hansa kommt.

Begehrter Platz auf der Trainerbank

Henriette Schmidt war mit den Mädchen und Jungen ihrer Wohngruppe an den verschiedenen Stationen unterwegs. Besonders begeistert waren die Sozialpädagogin und ihre Schützlinge von der einmaligen Gelegenheit, auf der Trainerbank Platz zu nehmen: „Ich hoffe, hier sitzt Simon Rhein. Er ist mein Idol“, erzählte die 25-Jährige, die bei der HSG Warnemünde in der Verbandsliga kickt, während Erinnerungsfotos geschossen wurden.

Ronny Klemm (29) und Franziska Barz (22) hatten ihre fünf Kinder dabei. Mit den Kindern Spaß zu haben, ein bisschen Sport zu machen und das bei Hansa, sei für sie verlockend gewesen, berichteten die jungen Eltern, während ihr Nachwuchs im Bubble-Ball über den Platz rollte.

Für Nele Holtz (15) und ihre Mama Mandy (37) hatte sich das lange Warten an der Losbude schließlich geloht. „Nachdem die ersten 2000 Lose ausverkauft waren, mussten erst wieder neue her. Wir haben anderthalb Stunden gewartet, aber beide gewonnen“, erzählte Hansa-Fan Nele. Das Trikot von Max Reinthaler passte und wird in den nächsten Tagen eingeweiht. Der Hansa-Schal sicher auch.

IKK will Kinder in Bewegung bringen

Überwältigt vom Andrang war Dennis Hein von der IKK. „Ich hatte erwartet, dass viele kommen. Dass es so viele werden, aber nicht. Zu sehen, wie viel Spaß hier alle haben, macht mich glücklich“, sagte der 36-Jährige aus dem Gesundheitsmanagement der Kasse. Zielgruppe seines Unternehmens seien Kinder und Familien aus allen gesellschaftlichen Schichten. „Unser Auftrag ist es, Kinder an Kitas und Schulen in Bewegung zu bringen“, fügte Unternehmenssprecherin Angelika Stahl hinzu. Ein Blick ins rappelvolle Stadionrund war am Sonntag Beweis: Auftrag erfüllt. Es sei ein guter Anfang. Einer, der Lust auf weitere Vorhaben mache.

Schon im kommenden Jahr könnte es das nächste große Kinder-(Sport)fest im Stadion und dem Umfeld geben. Dann als gemeinsames Vorhaben des Teamsport-Bündnisses MV, dem neben Hansa, den Seawolves-Basketballern und Empor-Handballern weitere große Klubs verschiedener Sportarten aus Rostock, Stralsund und Schwerin angehören.

Von Christian Lüsch