Rostock

Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr – oder vielleicht doch nicht? Was sagt Enrico Halle (40) aus Evershagen dazu, der seine Tochter Lina (9) jede zweite Woche allein im Wechselmodell betreut, seit er von der Mutter getrennt lebt. Wie der Mecklenburger es schafft, dass ihm trotz Job und Kind und Haushalt nicht das Ostseewasser bis zum Hals steht, verrät er der OZ.

Früher hatte der ehemalige Maurer auf Montage im Ausland hauptsächlich Flausen im Kopf. Mit der Geburt seiner Tochter tauschte er glitzernde Partynächte an der Cote d’Azur gegen ein Familienleben in Lütten Klein. Doch die Eltern trennten sich, als Lina noch ein Baby war. Auch wenn das Familienglück nicht lange währte, hat Enrico Halle diesen Schritt nie bereut. Denn sein größtes Glück ist für ihn seine Tochter, das spürte er gleich nach der Geburt.

Anzeige

„Als ich Lina das erste Mal im Arm hielt, hatte ich unglaubliche Angst, etwas falsch zu machen. Ich hatte ja noch nie ein Baby, zudem war sie ein Frühchen. Sie war so klein und wirkte so zerbrechlich, dass ich gar nicht wusste, wie ich sie anfassen soll. Aber neben der Ehrfurcht vor diesem kleinen Wesen spürte ich sofort dieses Verantwortungsgefühl.“

„Wie geht das mit dem Papasein?“

Plötzlich Vater und dann auch noch allein verantwortlich für ein kleines Baby – wie funktioniert das? „Es war eine sehr große Herausforderung für mich“, erklärt der Vierzigjährige. „Ich selbst bin ohne Vater aufgewachsen und wusste daher gar nicht: Wie geht das mit dem Papasein? Aber ich wollte es unbedingt. Ich wollte und will immer für meine Tochter da sein, ihr Liebe und Geborgenheit geben.“

Vom ersten Tag an war es eine besondere Vater-Tochter-Beziehung. „Als Frühchen lag sie oft auf meiner Brust, an meinem Herzen. Das macht sie sogar noch heute, um meinen Herzschlag zu hören.“ Diese überwältigenden Gefühle haben ihn immer angetrieben, alles für seine Tochter zu tun. Und für Notfälle, wenn er mal gar nicht weiter weiß? „Ich habe zum Glück noch meine Mutter, sie steht mir immer zur Seite, wenn ich Hilfe brauche.“

Ein eingeschworenes Team: Vater und Tochter Quelle: privat

Enrico Halles bedingungsloser Einsatz hat sich gelohnt. Vater und Tochter verstehen sich auch ohne Worte. Daraus zieht der Mecklenburger unwahrscheinlich viel Kraft. „Früher war ich ein harter Kerl, heute weine ich bei Disneyfilmen. Diese starken Vatergefühle, die mein Kind bei mir ausgelöst hat, haben mich auf den richtigen Weg gebracht. Wenn ich mit Lina zusammen bin, blühe ich auf. Das Leben mit meiner Tochter hat mich komplett verändert – zum Positiven. Ich weiß nicht, wer und wo ich heute ohne sie wäre. Ich würde einfach alles für sie tun.“

„Als Vater kann ich Nägel lackieren und stricken“

Wie stellt sich so ein Typ Mann auf die Wünsche eines kleinen Mädchens ein? „Ich mache jeden Spaß mit! Ob ich mir von meiner Tochter die Nägel lackieren lasse oder ich mich als Teetante verkleide und wir uns mit Puppen zum Kaffeekränzchen verabreden. Gemeinsam mit meiner Tochter macht mir alles Spaß. Ich war oft der Weihnachtsmann im Kindergarten, sogar so überzeugend, dass mich alle Kinder mit glitzernden Augen anschauten und als den einzig wahren Weihnachtsmann entlarvt haben – was natürlich ein Geheimnis bleiben sollte“, lacht der 40-Jährige verschmitzt.

Papa Enrico und Tochter Lina haben eine besonders herzliche Verbindung Quelle: Martina Wrede

Und wie sieht es in Halles Küche aus? Musste er erst noch einen Kochkurs besuchen oder gibt es nur Fastfood? „Ganz und gar nicht. Ich versuche wirklich auf gesunde Ernährung zu achten. Da ich schon früh selbstständig war, kann ich kochen, nähen und stricken. Wir backen auch gemeinsam Plätzchen oder sonntags einen Kuchen.“

Lebenskonzepte nach der Trennung mit Kind Rund acht Millionen Familien gibt es in Deutschland, davon gelten knapp 20 Prozent als alleinerziehend. Davon ist in einem von zehn Fällen der Vater alleinerziehend. Nach der Trennung mit Kind gibt es zwei oft praktizierte Kinderbetreuungsmodelle. Beim Wechselmodell – auch Paritätsmodell genannt – wohnen die Kinder im wöchentlichen Wechsel beim jeweiligen Elternteil. Das Kind hat Mama und Papa zu gleichen Teilen, muss aber auch jede Woche „umziehen“. Beim Residenzmodell, das in der Praxis vorherrscht, lebt das Kind bei Mutter oder Vater und der Gegenpart darf alle 14 Tage am Wochenende sein Umgangsrecht wahrnehmen.

Job, Kind und Alltag unter einen Hut zu bringen, ist für alle, die regelmäßig allein für ihre Kinder sorgen, ein fast unmöglicher Balanceakt. Wie funktioniert das bei ihm? „Ich arbeite als ‚Mädchen für alles‘ in der ‚Stadtperle Rostock‘, einer kleinen Herberge, die zu einem Hotelbetrieb werden soll. Mein Chef ist sehr verständnisvoll und flexibel, damit es funktioniert. Er gibt mir den Freiraum, wenn ich mich um meine Tochter kümmern muss und weiß, dass ich die Arbeit in freien Zeiten wieder aufhole.“

Viel Zeit bleibt da aber für sich selbst nicht übrig, oder? „Inzwischen stecke ich gar nicht mehr zurück, weil ich am liebsten jede freie Minute mit meiner Tochter verbringe und jede Sekunde für sie investieren würde.“

Lesen Sie auch

Und welche Werte gibt er seinem Mädchen mit auf den Weg? „Ich bestärke sie in allem, was sie macht. Sie soll lernen, eine eigene Meinung zu entwickeln und ein Freigeist werden. Ich will nur, dass sie glücklich ist!“

Von Anja von Semenow