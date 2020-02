Alles Gute zum Valentinstag! So romantisch haben sich OZ-Leser kennengelernt

Rostock

Durchschnittlich 220.000 Heiratsanträge werden jedes Jahr am Valentinstag gemacht. Ob das eine Garantie für eine glückliche und langanhaltende Ehe ist? Zumindest nehmen es viele Paare als gutes Omen für den Fortgang ihrer Beziehung, wenn sie sich an einem 14. Februar noch einmal ein bisschen enger aneinander binden.

Hoch im Kurs stehen an diesem Tag, auch nach vielen Ehejahren, dann aber auch die kleinen Aufmerksamkeiten. Blumen beispielsweise. 73 Prozent der Blumenkäufer am Valentinstag sind Statistiken zufolge Männer. Die meisten Geschenke indes (ca. 85 Prozent) werden hingegen von Frauen gekauft.

Mit viel Liebe klappt auch die Fernbeziehung

Um jemanden am Valentinstag beschenken zu können, muss man erst einmal jemanden kennen lernen und sich ineinander verlieben. OZ-Leserin Silvia Mertins hat ihren Freund im Internet gefunden. „Und trotz aller Unkenrufe „Fernbeziehungen halten nicht“ werden wir heuer 15 Jahre gemeinsamen Lebensweg feiern“, schreibt sie uns auf Facebook. „Und wie so oft führt uns unser Urlaub an die Ostsee – diesmal nach Rerik.“

Gemeinsam Urlaub an die Ostsee machen Silvia Mertins und ihr Mann. Dieses Bild entstand in Rerik. Quelle: hfr

Silvia Mertins ist Wienerin, ihr Freund lebt in Fürstenberg/ Havel. Was ist das Geheimnis ihrer glücklichen Beziehung? „Er ist nicht nur mein Mann“, sagt sie, „sondern auch mein bester Freund.“

„Eine tägliche Herausforderung“

Unserer Leserin Ste Sa berichtet ebenfalls von ihrem Glück: Kennengelernt hat sie ihren Mann vor 22 Jahren im Februar. „Er war der Zivi, und ich war eine angehende Erzieherin im Abschlusspraktikum“, schreibt sie. „Zusammen haben wir einen wunderschönen Frühling sowie Sommer in einem Naturkindergarten nahe Grimmen verbracht.“

Doch dabei sollte es nicht bleiben. Bald schon zogen düstere Wolken auf. „Wir haben viele schwierige Zeiten (Tod meiner Eltern, ungewollte Kinderlosigkeit, zwei behinderte Pflegekinder und damit alltägliche Herausforderungen und Berufliche Veränderungen usw.) zusammen gemeistert“, sagt sie in der Rückschau.

Dieses Bild hat uns Ste Sa eingesandt. Am 6. Juni 2020 wird sie zusammen mit ihrem Mann ihren 20. Hochzeitstag feiern. Quelle: hfr

Heute lebt Ste Sa und ihr Mann mit ihren beiden Pflegekindern, zehn und 14 Jahre alt, aber immer noch im selben Ort und meistern „das Leben zusammen als tägliche Herausforderung“, wie sie uns verrät. Und am 6. Juni 2020 wird das Paar seinen 20. Hochzeitstag feiern.

Unterschiede sind gar nicht schlimm

Auch Petra Urban verbindet schon eine lange Geschichte mir ihrem Mann. „Ich habe ihn 1984 kennengelernt als ich hier hoch zog“, schreibt sie uns auf Facebook. „Da war ich zehn Jahre alt, und ich fand ihn doof.“ Doch das sollte sich ändern. „Sieben Jahre später meinte ich zu meiner besten Freundin, dass ich ihn doch ganz nett finde – und ab da waren wir dann ein Paar und sind es bis heute noch.“

28 Jahre dauert diese Beziehung nun schon an. Was ist ihr Erfolgsrezept? „Ich glaube manchmal, dass wir nur so glücklich sind, weil wir so verschieden sind“, meint Petra Urban.

Das ist der Valentinstag

Wie so oft, liegen die Ursprünge des Valentinstags in der Kirchengeschichte. Erinnert wird am 14. Februar nämlich an den heiligen Valentinus, einen römischen Priester. Mit dem Thema Liebe wurde der Valentinstag erstmals im 14. Jahrhundert in Verbindung gebracht. Als maßgeblich hierfür gilt der englische Dichter Geoffrey Chaucer und dessen Gedicht „Parlament der Vögel“ aus dem Jahre 1382.

Hier geht es zur Valentinstag-Themenseite

Hier ist unser Facebook-Post

Zum Valentinstag wollen wir eure Liebesgeschichten lesen! Wie habt ihr euch kennengelernt? Was macht eure Liebe aus? Schreibt eure Geschichte in die Kommentare - gerne mit Foto von euch. Gepostet von Ostsee-Zeitung am Dienstag, 11. Februar 2020

Weitere Nachrichten aus MV

Von RND/pat