Nicht mehr lange, bis sich der wohl bekannteste Pirat unseres Landes in ein neues Abenteuer stürzt: Am 22. Juni beginnen die 27. Störtebeker Festspiele. Störtebekers Abenteuer des Jahrgangs 2019 beginnt mit einer Kanonade. Und das, noch bevor der Titelheld wie gewohnt auf dem Pferd aus dem Nebel auftaucht und zu einer Stimme aus dem Off quer über die Bühne reitet: Bei „ Schwur der Gerechten“ ist irgendwie alles anders. Ab Sonnabend gibt Alexander Koll zum zweiten Mal für elf Wochen bis zum 7. September den Oberpiraten.

Zur Galerie Am 22.06.2019 findet die Premiere der diesjährigen Inszenierung „Schwur des Gerechten“ statt.

Kernig, streitbar und prinzipienfest kämpft er um den Bestand der Festung Stockholm und um seine Freundschaft zu Goedeke Michels ( Alexander Hanfland). Anders als sonst, ist ausgerechnet das Raubein für die emotionalen Momente zuständig: Michels verliebt sich, wird scheinbar zum Verräter an seinem Piratenfreund und droht sogar unter dem Fallbeil zu sterben.

Dänenkönigin ist markantester Neuzugang des Ensembles

Und nicht nur das Heldengespann agiert diesmal wie gegen den Strich gebürstet. Da das Bühnenbild mit der Festung Stockholm auf der einen und dem Feldlager der Belagerer unter Dänen-Königin Margarete auf der anderen Seite ununterbrochen nur einen Schauplatz darstellt, entstehen ganz neue Bilder. Da gibt es Dialoge zwischen Soldaten auf den Festungszinnen und im Camp, verbrüdern sich Menschen beider Parteien mitten auf dem Kampffeld und passiert hüben eigentlich nichts, was drüben unbemerkt bliebe.

Der markanteste Neuzugang im Ensemble ist Krista Birkner als Dänenkönigin. Sie ist graziös, von beeindruckender Präsenz und mit herrlichen Dialogen ausgestattet. Als Goedeke sie zum Beispiel der Lüge bezichtigt, als ihm für seine Dienste der Lohn versagt wird, kontert sie mit: „Ich habe der Wahrheit nur ein bisschen mehr Spielraum gegeben.“ Neu ist ebenfalls Greta Galisch de Palma, die Goedekes Geliebte mimt.

Info: Die Störtebeker-Festspiele zeigen in ihrer 27. Saison „ Schwur der Gerechten“ auf der Freilichtbühne Ralswiek, Premiere ist am 22. Juni. Gespielt wird das Stück bis 7. September, immer Montag bis Samstag, jeweils um 20 Uhr. Tickethotline: Tel: 0 38 38 / 3 11 00

