Alles außer Corona: Was am Freitag in MV noch wichtig wird

Rostock. Zehntausende Tiere sind bereits in Unternehmen in MV an der Geflügelpest gestorben oder mussten getötet werden. Jetzt könnte es neue Maßnahmen geben, um eine Übertragung zu verhindern. Außerdem wichtig am Freitag: Im Prozess um die versuchte Tötung der Ex-Freundin in Rostock wird das Urteil gegen einen erwartet. Und in einem millionenschweren Streit über Baukosten am Segelschulschiff „ Gorch Fock“ soll eine Entscheidung fallen

Minister und Landräte beraten zu Geflügelpest und Stallpflicht

Schwerin. Angesichts des Vordringens der Vogelgrippe in kommerzielle Geflügelbetriebe in Mecklenburg-Vorpommern schalten sich Agrarminister Till Backhaus ( SPD) und die Landräte am Freitag (9.30 Uhr) zu einer Telefon-Krisenkonferenz zusammen. Ein Thema wird dabei eine mögliche landesweite Stallpflicht für sämtliches Nutz- und Hausgeflügel sein, sagte ein Ministeriumssprecher.

Anzeige

Bisher gibt es in MV einen Flickenteppich an Vorschriften: Eine umfassende Stallpflicht gilt nur im Landkreis Vorpommern-Rügen und in der Stadt Schwerin. Im Landkreis Rostock müssen Unternehmen ihr Geflügel im Stall behalten, in Risikogebieten an bestimmten Gewässern betrifft dies auch Hobby-Halter. Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sind bislang Unternehmen mit mehr als 1000 Stück Geflügel kreisweit von der Aufstallungspflicht betroffen, in bestimmten Risikogebieten alle Halter. In den Landkreisen Vorpommern-Greifswald, Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg gibt es bisher nur Einschränkungen in definierten Risikogebieten mit besonders vielen Wildvögeln.

Auf Rügen mussten bereits rund 16 000 Puten nach einem Vogelgrippe-Ausbruch in einer Mastanlage getötet werden. In Eschenhörn bei Gnoien ( Landkreis Rostock) sind 67 000 Legehennen betroffen.

Urteil um Mordversuch an Ex-Freundin erwartet

Rostock. Im Prozess um die versuchte Tötung der Ex-Freundin wird am Freitag (13.00 Uhr) vor dem Landgericht Rostock das Urteil gegen einen 41-jährigen Mann erwartet. Wegen versuchten Mordes hatte die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Freiheitsstrafe beantragt. Ihrer Ansicht nach wollte der Angeklagte seine 38-jährige ehemalige Lebensgefährtin töten, weil er übersteigert eifersüchtig war und nach der Trennung seine vermeintlichen Besitzansprüche beschnitten sah.

Demnach stieß er die Frau im März 2020 aus dem offenen Küchenfenster ihrer Wohnung und stach mit einem Brotmesser auf sie ein. Die Frau überlebte den Angriff schwer verletzt. Der Verteidiger bestritt in seinem Plädoyer, dass der Angeklagte die Frau töten wollte. Bei der Tat handele es sich um eine gefährliche Körperverletzung, für die eine Haftstrafe von vier Jahren angemessen sei.

Gericht entscheidet Kostenstreit bei „ Gorch Fock “-Sanierung

Bremen. In einem millionenschweren Streit über Baukosten am Segelschulschiff „ Gorch Fock“ soll am Freitag (9.00 Uhr) eine Entscheidung des Landgerichts Bremen fallen. Der Zivilprozess ist ein Nebenstrang in der langen und verwickelten Generalüberholung des Marineschiffs, bei der die Kosten völlig aus dem Ruder gelaufen sind. Das Schwesterschiff, die „Gorck Fock I“, liegt als Traditionsschiff im Stralsunder Hafen. Es ist nicht seetüchtig.

Eine beteiligte Werft, die Bredo Dockgesellschaft in Bremerhaven, fordert 10,5 Millionen Euro für Arbeit, Material und Dockkosten. Beklagt ist der Bund, der jede Zahlung an den Subunternehmer ablehnt. Alle Rechnungen seien beim früheren Hauptauftragnehmer bezahlt worden, der mittlerweile insolventen Elsflether Werft. In der mündlichen Verhandlung im Juni schlug das Gericht einen Vergleich bei 2,35 Millionen Euro vor. Beide Seiten lehnten dies ab.

Von geplant 10 Millionen Euro haben sich die Kosten der Sanierung auf Kosten 135 Millionen Euro erhöht. Derzeit baut die Lürssen-Werft in Berne an der Unterweser an der „ Gorch Fock“. Sie soll Ende Mai 2021 wieder segeln. Die Marine mit Hauptsitz in Rostock bildet auf dem Dreimaster ihre Offiziersanwärterinnen und -Anwärter aus.

Von dpa